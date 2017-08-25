圖利礦業遊說團體? 巴西總統廢除亞馬遜保留區

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）巴西總統泰梅爾(Michel Temer)在昨(24)日宣布，將廢除位於亞馬遜雨林內的倫卡(Renka)保留區，這個區域含有豐富的金屬礦藏，因此讓礦業和建築業摩拳擦掌，準備分食這個地區的利益，不過環保團體卻十分擔憂。

「倫卡」(Renka)是葡萄牙文中「國家銅礦及其他礦物保護區」的字母縮寫，是位於巴西阿瑪帕州(Amapa)和巴拉州(Para)之間，大約4.6萬平方公里面積的一塊保留區，設立於1984年，蘊藏有豐富的黃金、錳、鉭、鎳等高經濟價值的礦脈，因此消息宣布後，立刻有超過20家國內外企業表示對開發此區有興趣。

政府的聲明中指出，之所以廢除這個保留區，是為了促進外國投資、增加出口，並藉此刺激從上次蕭條發生以來持續低靡了數十年的經濟，同時宣稱並不會影響到區域內的自然保留區和原住民居住區，不過基於過往的紀錄，一旦商業公司進入後，就會一窩蜂湧入非法的建商、礦工和道路建築商，導致環境嚴重惡化。

Amazon Watch的Christian Poirier表示，泰梅爾的行為完全展現出，現在的政府不惜摧毀保育區、鬆綁環境執照，甚至剝奪原住民權利，也要圖利富有支持者的心態，他說，倫卡一旦被廢除，森林和居住在裡面的原住民就會完全被犧牲，但是那些握有絕對經濟優勢的泰梅爾支持者，卻會因此大發利市。

世界自然基金會(WWF)巴西分部的職行長Mauricio Voivodic則指出，解禁促成的淘金熱將對該地的生態造成無可回復的破壞，這包括森林濫伐、水源污染、生態系崩壞等等，同時也會威脅在該地生存的原住民，土地糾紛將與日俱增，流傳已久的傳統文化也會有消失的危險。

從去年前總統羅賽芙(Dilma Rousseff)被罷免後開始，繼任的泰梅爾就馬不停蹄的試圖廢除所有環境保護規範，藉此取悅他力量強大的支持者—各界農業、畜牧和採礦的遊說團體。

這些舉動激怒了同時兼任聯合國自然環境親善大使的巴西超模吉賽兒(Gisele Bündchen)，讓她在推特上憤怒的推文表示，巴西不應該用自然保護區換取私人利益。