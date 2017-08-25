藥品安全事件頻傳 衛生局籲誤信偏方

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北綜合報導）近日食品、藥品安全新聞事件頻傳，其中不少民眾誤信誇大不實的廣告或口耳相傳之偏方，輕則吃了之後根本沒有所謂的療效或效果，重則導致延誤治療，衛生局呼籲民眾，無論是食品、中藥或西藥，都不能輕易相信所謂的神奇療效，以免花錢又傷身。

宜蘭縣警方近日查獲自稱邱教授等4人，以自製誆稱具神奇功效之金線蓮藥酒，分組在宜蘭縣陽明醫院鎖定銀髮族推銷，以每瓶4萬元出售，經被害者家屬向中藥行詢價，才知道受騙而向警方報案，並循線查獲。

衛生局已將查獲之「金線蓮藥酒」案件相關藥材及藥酒，抽驗採樣送衛生部食品藥物管理署進行相關檢驗，因邱男等4人未具醫師、藥師等相關專業執照，事涉違反醫師法、藥事法..等相關衛生法規，倘經查證屬實，將依規定處分。

衛生局劉建廷局長特別呼籲鄉親，許多民眾錯誤的用藥行為、用藥知識及藥物之取得通常常來自非專業人員及場所，不但導致用藥資源的浪費，更造成身體的負擔與傷害，還有不少民眾有自行買藥的「壞習慣」，甚至長期服用所謂“有病治病、無病強身的”靈丹妙藥等。

這種錯誤的用藥觀念，通常來自媒體廣告（網路、電台、電視、報紙..等），有些則是親朋好友等非醫藥專業之場所及人員，為避免錯誤或不當的用藥、維護自己及家人的健康安全，還是先請專業的醫師及藥師為您做把關，千萬不要亂服成藥或聽信偏方，自己做醫生喔！