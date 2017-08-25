全球暖化融化北極 俄油輪不破冰首航成功

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）為了節省航行距離，很多飛機、貨輪會繞行北極圈去另一個半球，但是由於北極氣候嚴寒，常常必須要具備破冰功能的船隻才能取道，隨著全球暖化影響著北極，這個障礙很快的也被掃除了。

俄國一艘滿載液化天然氣的油輪Christophe de Margerie從挪威的亨默菲斯(Hammerfest)啟程，利用北極航線前往韓國的保寧市(Boryeong)，只花了19天，足足比途經蘇伊士運河少了30%的時間，這也是第一次油輪在沒有破冰船護送的情況下，經由北極跨越半球。

事實上，這艘油輪就是瞄準了逐漸融冰的北極航線而建，在俄屬西伯利亞西北部的亞馬爾半島(Yamal penisula)，一處由俄國總統普丁下令建造的新油氣設施已經開始營運，這個耗資2700萬美元建立的液化天然氣開採設施現在是該地區最大規模的開採點，Christophe de Margerie油輪就是從這裡獲取天然氣。

Christophe de Margerie油輪進行處女航時，沒有任何的破冰船一同航行，而是利用自己內建的破冰器具來切穿1.2米厚的冰層，該油輪所屬的Sovocomflot公司發言人Bill Spears指出，以往必須依靠破冰船的航線，現在全年都可以自由航行，公司對此感到十分興奮。

然而，儘管商機無窮，環境保護人士卻對航運量可能大增，對這地區脆弱的生態系替感到十分擔憂。

由於破冰船十分昂貴，以往這個航線大概一年只有四個月適合通行，不過隨著冰層融化，這個數量可能因全年可通航而大幅成長，根據俄國政府的統計，歷史紀錄中，這條航線最忙碌的一年是2013年，當時也只有大概15次的使用頻率，不過在2020年前，使用次數可能會成長至少10倍，太平洋地區的油氣將可以減少對油管的依賴，直接運輸至歐洲。

南漢普敦大學(University of South Hampton)海洋學教授Simon Boxall表示，船運公司決定在此時增建貨輪，是個非常安全的賭注，因為即使人類在隔天就完全停止排放溫室氣體，但對這地區冰層造成的影響，也已經難以挽回。

北極的冰層規模在今(2017)年三月降到史無前例的規模，這主要是因為極圈地區今年的溫度太高所致，上一次冰層少到這樣的地步，是在去年9月的時候。