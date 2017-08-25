不爆買了 中國富豪追求品味轉戰小眾精品

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜綜合外電報導）身上的包包行頭除了代表一個人品味，還是社經地位的象徵，更是富人們炫富的工具。

《The Bling Dynasty》一書作者爾文•朗堡(Erwan Rambourg)在三年前出版的書中即表示：「在未來的5-10年， 全球50% 的奢侈品市場消費將來自於中國消費者。」

中國奢侈品研究顧問機構「財富品質研究院」2015年發表的報告指出，2014年全球奢侈品的市場收入達2,320億美元，其中中國的消費占全球的46%，成為全球奢侈品市場最主要的客源。

Erwan製做了一個奢侈品牌的圖表，從日常品牌星巴客Starbucks到高端的鑽石之王國際珠寶品牌格拉夫Graff diamonds，依價錢以及其限量不易取得程度做出「奢侈品金字塔」。

近年來，只要與「奢侈」沾上邊的品牌或產品，皆能從世界各地崛起的高消費能力富翁們撈到生意，然而，變得太大眾化的品牌對於這些富人們來說越來越不吸引人，路易威登(Louis Vuitton)現在就被許多富裕的中國人視為「秘書的品牌」。

「LV已經變得太普通了。」一位億萬富翁的在2011年告訴中國市場研究集團總經理Shaun Rein。「幾乎路上所有路人都背LV，在北京的每個餐廳幾乎都能看到，現在我喜歡Chanel或Bottega Veneta，更獨一無二。」

同樣身為知名精品的Gucci也面臨相同的問題，而定製商品和知名度較低的品牌，如 Audemars Piguet 和Bottega Veneta則是越來越受歡迎，小眾品牌、設計師品牌正從精品消費市場迅速崛起，消費者的分眾區隔也日益明顯。

其中在金字塔最高端的消費者們，近年來特別喜愛較不為人知的奢侈品牌。精修學校瑞雅禮儀創辦人何佩嶸(Sara Jane Ho)在一次專訪中表示：「我在巴黎買了Maison Ullens，它是個法國品牌，所有產品皆是義大利製造。」她說：「我回國後，所有的學生都搶著問我一身行頭是哪裡買的。」

訂製的精品仍然是最高端的奢侈品，不論是LV的訂製箱或是極為稀有的Graff鑽石，永遠是高端消費者趨之若鶩的商品。