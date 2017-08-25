南市首推「英語友善寺廟」 雙語靈籤讓外籍遊客驚喜

全臺灣寺廟超過上萬座，以數量而言，臺南市居首。為建置英語友善環境，行銷臺南深具在地特色與文化內涵的宮廟文化，南市府第二官方語言專案辦公室(以下簡稱:二官辦)與民政局合作，試辦「英語友善(English Friendly)寺廟」，除了協助重要廟宇建置雙語環境，部分廟宇甚至還將靈籤翻譯成日文與英文，讓外籍遊客大感驚喜有趣。

二官辦表示，許多外籍人士來到臺南，總是對臺南各地大小寺廟感到好奇，認為臺灣寺廟色彩繽紛，兼具人文底韻與多樣面貌，卻因為語言隔閡，無法深刻體會臺南文化之美，因此市府期望協助寺廟雙語化，將臺南之美行銷國際。

「英語友善寺廟」是臺南市政府「英語友善標章 (English Friendly Emblem)」計畫重點輔導項目，該計畫去年開始，即陸續輔導餐廳、公車、計程車等業者進行雙語化，今(106)年，則擇定寺廟為雙語環境建置亮點。試辦階段由民政局邀請九座廟宇參與雙語環境建置，藉由建立示範模式，提供其他廟宇參考。日前已有全臺首廟天壇、臺南祀典武廟及大天后宮先行建置完畢，其餘六家預計年底前完成。期待未來有更多廟宇加入。

二官辦進一步表示，為實際了解外籍人士的需求，在初期籌備階段，便邀請外籍顧問Chris Caputo到寺廟勘查，目的即為提供外籍人士最完善的雙語資訊及服務，打造全臺獨一無二的英語友善寺廟。Mr. Caputo表示，考量到外籍觀光客多來自不同宗教，因此除了提供雙語的寺廟歷史簡介、參拜路線圖、道教祭祀用品簡介外，更貼心地提供廟宇參拜禁忌雙語說明，讓遊客了解宗教禮儀，避免誤觸禁忌而造成不必要的誤會，這樣才是真正的「英語友善」環境。

特別的是，今年度參與輔導計畫的9間廟宇中，除了皆提供上述的雙語資訊服務外，臺灣首廟天壇更主動提議將籤詩翻譯成漢、英、日3種語言版本。如此一來，搭配上市府提供的抽靈籤雙語流程表，讓曾到訪天壇的外籍遊客都驚艷不已、爭相嘗試。

民政局表示，今年度參與的寺廟分別有: 台灣首廟天壇、大天后宮、北極殿、安平開台天后宮、臺灣府城隍廟、臺灣祀典武廟、鹿耳門天后宮、臺南大觀音亭暨興濟宮、正統鹿耳門聖母廟，共9間寺廟。未來，也會將翻譯過的雙語資訊放置在官方網站上，鼓勵更多寺廟自行建置雙語化環境服務，讓全臺南市的廟宇都能一同共襄盛舉。