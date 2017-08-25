福衛五號升空 台灣太空史上重要里程碑

(台灣英文新聞／國際組 台北綜合報導)台灣首個自主研製的衛星福衛五號，今（25）日由美國太空探索科技公司的火箭獵鷹9號承載發射升空，象徵台灣太空計畫邁向新紀元。

在讀秒的倒數聲中，美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭獵鷹9號（Falcon 9），上午11時50分於加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射場點燃推進器，在震天動地的轟隆聲中，拔地而起。

而獵鷹9號外殼的台灣字樣，還有「福衛五號全國兒童徵圖比賽」的首獎作品圖畫，襯著蔚藍晴空顯得格外耀眼，直奔向天際。

包括科技部政務次長蘇芳慶、國家實驗研究院董事長楊弘敦、美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、中華民國駐美代表高碩泰等政要，以及加州大學洛杉磯分校（UCLA）工學院副院長劉佳明，見證福衛五號發射升空的歷史性一刻。

此外還有美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）太空科學家嚴正、科技公司負責人、科技社團領袖、科技學人、留學生等國內外共300人。

福衛五號是地球遙測應用衛星，重達450公斤（含酬載及燃料）、造價新台幣56.59億元，為高2.8公尺、外徑約1.6公尺的八角柱外型。

另搭載CMOS光學遙測和先進電離層探測儀（AIP）等酬載儀器，用來建置太空天氣模式、電漿擾動變化及研究電離層的異常現象。

國家實驗研究院國家太空中心規劃的「福爾摩沙衛星五號」，歷經6年研發，總經費達新台幣56.59億元。這個首枚由台灣自主研製的衛星進入預定太空軌道後，將接替服役12年、去年中功成身退的福衛二號。