邁向下一階段成長 富邦金控經營團隊調整

富邦金控今日宣佈，為持續邁向下一階段成長，經營團隊調整， 原金控總經理許婉美圓滿完成階段性任務， 由台北富邦銀行總經理韓蔚廷接任金控總經理， 台北富邦銀行執行副總經理程耀輝升任台北富邦銀行總經理。 相關人事案自9月1日正式生效。

富邦金控董事長蔡明興表示，2013年10月， 許婉美接任富邦金控總經理，在近四年任內，充分發揮其財務專長， 負責金控中長期財務規劃與資本配置，2016年3月順利完成金控 首次特別股360億元發行案，達到強化資本結構的目標；同年10 月完成向上海浦發銀行收購富邦華一銀行20%股權， 富邦華一銀行成為富邦金控旗下100%全資子公司。過去4年期間 ，富邦金控的總資產由2013年底的4.59兆元，大幅成長至2 016年底的6.35兆元，金控獲利亦連年蟬聯金控龍頭。

蔡明興表示，2015年底富邦金控在公司治理及永續委員會下設立 「永續經營執行小組」，由許婉美擔任執行長，致力推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」。富邦金控在ESG三個面 向皆有優異表現，屢獲國內外專業機構之肯定。2016年更首度入 選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，為「 多元金融服務與資本市場」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者； 今年6月富邦金控亦首度入選MSCI永續指數成分股， 獲評選為多元金融業(Diversified Financials)台灣金融業最佳評等A級。

蔡明興指出，為邁向下一階段成長，富邦金控經營團隊同步調整， 許婉美圓滿完成階段性任務， 由台北富邦銀行總經理韓蔚廷接任金控總經理， 台北富邦銀行執行副總經理程耀輝則升任台北富邦銀行總經理。 蔡明興並期許，金控與子公司經營團隊能在過去奠定的堅實基礎上， 持續共同合作，秉持「完整佈局、穩健成長」策略， 持續深耕台灣市場，同時積極進行亞洲區域佈局，穩步朝「 亞洲一流金融機構」願景邁進！