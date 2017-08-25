世大運》楊俊瀚百公尺奪金 中華隊亮點

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）2017台北世大運進入第5天，中華代表團周四雖然只摘下一金，但這面金牌就是田徑男子百公尺金牌楊俊瀚，有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚，以10秒22跑出台灣世大運史上首面男子百公尺金牌，也成為今天最大的亮點。

總統蔡英文晚間透過臉書貼文指出，這締造台灣田徑史上令人感動的一刻，「這10秒22值得一看再看」。蔡英文再次恭喜楊俊瀚，跑出世大運史上台灣第一面男子100公尺田徑金牌。

蔡英文細數，周四在射箭的項目，台灣隊一口氣斬獲三面銀牌。反曲弓的男子、女子團體競賽奪下銀牌。譚雅婷在反曲弓的個人競賽，也得到銀牌。

《中央社》報導，中華隊周四奪金重點原本擺在射箭反曲弓項目，不過射進決賽的男、女團體以及女子個人賽譚雅婷，都跨不過南韓這面高牆，只射下3面銀牌。晚間，田徑男子百公尺準決賽，楊俊瀚先跑出10秒20的成績，不僅拿下分組第一，還刷新自己保持的10秒22全國紀錄。

休息一個多小時，楊俊瀚再在決賽中登場，他擊敗美國、日本等國好手，跑出10秒22的佳績，拿下金牌，寫下中華代表團睽違26年的世大運田徑金牌。上次中華代表團在田徑項目奪金，是1991年英國雪菲爾世大運王惠珍在女子200公尺的金牌。

男籃場上，中華隊也有振奪人心的演出，克服第4節一度落後的困境，以80比76擊敗南韓，不僅報了棒球隊昨天以3比6敗給南韓，無法晉級4強的一箭之仇，也為晉級8強打出一線生機。

羽球團體賽與桌球男、女團體賽也都有出色表現，羽球團體賽淘汰俄羅斯，晉級4強；男桌隊以3比0淘汰波蘭，女桌也以3比2險勝北韓，雙雙打進決賽，明天都有機會爭金。