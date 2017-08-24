世大運男籃勝南韓 力爭8強資格

世大運男籃A組預賽，中華隊今天克服第4節一度落後的困境，以80比76力克南韓，拿下預賽第3勝，有機會搶進8強，也將南韓擋在8強門外。

世大運中華棒球隊昨天以3比6敗給南韓，未能晉級4強，男籃今天為棒球隊復仇。

上半場雙方互有來往，中華隊靠著李愷諺在上半場終了前的三分球，取得43比42領先。

第3節中華隊一波猛攻，一度取得58比50領先，第3 節結束前4分07秒，陳盈駿單刀上籃遭到南韓隊犯規，南韓隊總教練不滿向裁判抗議，連續被判兩次技術犯規趕出場，陳盈駿連續4記罰球命中，中華隊將領先差距拉大12分，也是中華隊領先幅度最大的一刻，不過南韓接下來連拿6分，第3節打完，中華隊仍以62比56領先。

南韓在第4節初延續第3節末的手感，再加上壓迫防守讓中華隊屢次失誤，跨節拉出一波19比2的攻勢，一度反以69比64超前；不過中華隊最後穩住陣腳，陳盈駿切入得手又助攻，中華隊再逆轉，以80比76擊敗南韓。

中華隊仍以陳盈駿的表現最佳，繳出26分、7籃板與10助攻的全能表現，李愷諺也有14分、8籃板的表現。

中華隊目前在A組取得3勝1負，將對上戰績同為3勝1負的塞爾維亞，只要獲勝，就可以分組冠軍的姿態，堂堂進入8強；即使落敗，只要目前2勝2負的拉脫維亞最後一役敗給南韓，中華隊也可以分組第2晉級8強。