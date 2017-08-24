原住民族電視台入圍金鐘九獎項 優質節目看見多元文化

（台灣英文新聞／藝文組 台北綜合報導）原住民族電視台（財團法人原住民族文化事業基金會）第52屆金鐘獎總共入圍了9大獎項，囊括人文紀實節目獎、人文紀實節目主持人獎、生活風格節目獎、迷你劇集(電視電影)新進演員獎、非戲劇類節目導播獎、音效獎。其中《vuvu您很會》入圍了生活風格節目獎及生活風格節目主持人獎兩個獎項、迷你劇集《巴克力藍的夏天Pakeriran》在新進演員獎的部分也同時入圍兩位演員(林孫煜豪 Lin,Suun／鴻狄 Ipun Kanasaw)。這次入圍的節目多數是首度報名參加金鐘獎即入圍，對於能夠同時入圍不同節目類型的獎項，代表原視製作的節目更趨多元化。

《vuvu您很會》透過部落老人家的才藝，紀錄部落的絕活技藝與文化智慧

部落vuvu(耆老、老人家)擁有著文化傳承的經驗及智慧，一些年輕人所不熟悉的絕活或技藝，由節目透過長輩們的傳承與解說，讓觀眾更能認識原住民文化的意涵。除了製弓技術、月桃葉編織生活、用石雕紀錄傳統故事、藤編作品、製作部落祭儀不可或缺的binoSakan（糯米酒）、學習即將失傳的’awbo’（魚籠）傳統技術…等，也見識到獵人古老的傳統獵技及快要失傳的珍貴祭儀。

《Vulayan圓夢舞台》發掘原住民好聲音，一圓歌手夢

由知名節目製作人洪榮良擔任導演、民雄與羅美玲擔綱主持的《Vulayan圓夢舞台》有別於一般的歌唱選秀節目，是以打造高規格演唱會的型態，透過音樂選秀方式，發掘許多有實力但卻苦無表演舞台的原住民歌手，讓這些歌手一圓演唱會夢。製作人洪榮良提到，他很喜歡原住民的音樂，很多原住民用生命在唱歌，讓他每次現場聽完都落淚，因此這次有這麼堅強的幕後團隊，好幾位都是金鐘和金曲獎的入圍與得獎常客，因為大家共同對原住民音樂的熱愛，才能齊心打造出這樣優質的音樂節目。高規格打造的《Vulayan圓夢舞台》為許多對音樂有熱忱、喜愛的族人打造了一個能夠發揮歌唱實力的平台，讓更多好聲音被聽見。

《巴克力藍的夏天Pakeriran》回到部落，認識自己的文化與作為勇士的能力

「巴克力藍」（Pakeriran），是指漂浮於花蓮豐濱港口部落外海的一個小島。這部是以阿美族海洋文化為主的電影，也是自原視自103年自主營運後所完成的第一部自製單元劇。由《太陽的孩子》導演勒嘎‧舒米所推出的第二部劇情長片，講述從小在都市長大的阿美族青年Futing在夏天回到部落，重新學習傳統的過程，同時也經歷了甜美的初戀並學習遵循部落傳統，在海祭舉辦之前，游到巴克力藍島，證明自己作為勇士的能力。本次金鐘入圍新進演員獎的兩位男女主角林孫煜豪、鴻狄同為阿美族，也都是戲劇系科班出身的高材生，兩人在片中有不少對手戲，也有段純純的戀情。故事本身彷彿就像他們自身的經歷，演來特別有感觸，此外金曲獎歌手以莉‧高露這次也特別為本片獻出銀幕處女作，她自然不造作的演技深受好評。

《ˊaledet美味阿樂樂滋》以食物記憶土地的芬芳

阿美族人形容食物打到心裡的味道，品嚐一口來自土地的食物，一句「ˊaledet！」便是最由衷的讚嘆。節目由阿美族廚師陳耀忠帶觀眾走進部落，深入在地生活。他會親自上山下海採撈食材，以優美的擺盤天賦與廚師特有的敏銳味覺，使得那些向來只有原住民族才熟悉的山海食材，都有了全新的靈魂。陳耀忠帶觀眾走遍台灣部落，《ˊaledet美味阿樂樂滋》新型態的美食文化節目，不只用食物記憶了土地的芬芳，更翻轉出不一創意料理，讓人食指大動。

原住民族電視台本屆入圍了九個獎項，入圍的無比榮耀大大鼓勵了用心製作的節目團隊，也讓更多觀眾因此注意到原視製作的優質節目，能否敲響金鐘再創佳績，9月30日將於國父紀念館頒獎典禮中揭曉。

原視入圍名單：

人文紀實節目獎：我存在-原住民影像紀錄 人文紀實節目主持人獎：陳耀忠／'aledet美味阿樂樂滋 生活風格節目獎 : vuvu您很會 生活風格節目主持人獎：Sakinu‧呂約翰／vuvu您很會 迷你劇集（電視電影）新進演員獎：林孫煜豪 Lin,Suun／巴克力藍的夏天 Pakeriran

鴻狄 Ipun Kanasaw／巴克力藍的夏天