2017年「臺法文化工作坊」開始報名

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）藝術文化扎根為文化部重要施政主軸之一，今年文化部特別以「藝術與美感教育之實踐與方法」為主題，與教育部及法國在臺協會共同合作辦理臺法文化工作坊，邀請法國專家學者來臺與我國相關領域之工作者進行經驗分享及實務交流，活動將於9月18日及9月20日分別於國立臺灣藝術教育館及高雄衛武營281展演場舉行。歡迎公立及民間藝文機構推廣教育相關專業人士及決策者、學校藝文教師(曾)兼行政職者及有藝文教育實務經驗之藝術工作者一同參與，自即日起至9月3日(或額滿)止於活動網站報名。參與工作坊之優秀學員，將有赴法國實習之機會，相關辦法詳見活動網站(http://www.2017tfatelier.com)。

臺法文化工作坊前身為馬樂侯文化管理研討會，係前行政院文化建設委員會自1995年起與法國文化部、法國在臺協會共同建立的臺法交流合作平臺，後轉型為小型工作坊。今年度邀請的貴賓為法國羅亞爾河區文化事務處「文化創作、產業與活動」部門主任Cécile Duret-Masurel、法國大西洋羅亞爾省Grand T劇院藝術總監Catherine Blondeau及龐畢度藝術中心公關部主任Catherine Guillou，希望借鏡法國推動藝文教育的經驗，探討今日我國藝文教育所面臨的機遇與挑戰。活動內容規劃為上午辦理圓桌論壇就藝文機構及藝術家如何與學校合作？公部門的角色及政策工具等議題探究；下午以小組工作坊方式進行具體案例研析及實務交流。期望藉此工作坊拋磚引玉，敬邀有興趣的藝文教育工作者共襄盛舉。