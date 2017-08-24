不運動不節食就能減重？ 食藥署：恐傷身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）對於許多想減肥的民眾來說，只要看到「不運動、不節食就能瘦！」的廣告詞，肯定立馬眼睛為之一亮，但如此誇大的廣告詞您敢相信嗎？食藥署呼籲，民眾對於這種瘦身廣告提供的產品要格外當心，切莫輕信誇大的療效，以免瘦不下來還危害健康。

打開網路搜尋「瘦身」、「減肥」、「減重」等關鍵字，很快就會看到各種琳瑯滿目的產品廣告，宣稱不需任何額外運動或改變飲食，就可達到驚人的減重效果。但是市面上真有如此神效的減肥產品嗎？提醒民眾盲目上網購買來路不明、標示不清的減肥產品當心買到含禁藥且傷身的減肥產品。

食藥署表示，來路不明、標示不清的減肥產品為了達到所宣稱的效果，可能摻入「西布曲明」（Sibutramine）、「酚酞」（Phenolphthalein）等成分，甚至有些產品含有壯陽藥、管制藥品或毒品成分。「西布曲明」是過去知名減肥藥物「諾美婷」的主成分，因為具有增加心血管疾病的風險，國內早已禁止使用，而「酚酞」雖曾被核准用於治療便秘，但因有致癌疑慮，也早已公告禁用。

想要減重成功，主要是從飲食與運動兩方面著手，遵循正確的飲食觀念，減少攝取高脂、高油的食物，配合適量且持之以恆的運動。如果還有其他減重問題，應請教專業醫師、藥事人員或營養師，經由專業人員的分析及研判，建立正確的飲食知識，並依處方服用合法廠製造的產品，才能安全減重。

食藥署提醒，目前國內核准使用於減重的西藥成分只有Orlistat一種，分成120毫克及60毫克2種規格，並且至少有20種以上不同廠牌可供醫療選擇，民眾千萬不要輕信網路社群流言，或誤信網站上宣稱的神奇效能，以免一時衝動買到摻有不法成分的危害產品。而購買前則可先至食藥署網站不合格產品專區（http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=4486），查詢產品是否有違規紀錄，以免破財又傷身。