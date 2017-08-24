鹿特丹警方破獲疑似恐攻車輛 搖滾演唱會被迫延期

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）荷蘭最大城市鹿特丹的警察根據西班牙提供的線報，查獲一輛掛著西班牙車牌、上面裝滿了瓦斯桶的公車，該車司機隨即遭到拘留，而一場原本預定要在鹿特丹舉辦的搖滾演場會也因此被迫取消。

在巴塞隆納恐攻之後，歐洲各國的維安等級再度上升，法國、西班牙的警察在全歐洲進行大搜查，西班牙警方很快發現大量足以製造土製炸彈的器材，這包括了100個儲存槽的丁烷氣體、500公升的三過氧化三丙酮(acetone peroxide，可以用於製作炸藥的雷管)，還有大量可填充在炸彈內的鐵釘。

根據報導，現階段並沒有直接證據顯示這起事件與巴塞隆納的恐攻有關聯，只說線報是由西班牙國民警衛隊(Spanish Civil Guard)經由長期的蒐證與調查後，提供給荷蘭警方辦案，鹿特丹市市長Ahmed Aboutaleb更是直言，現在任何直接跳到結論的推斷，都尚且言之過早。

Aboutaleb表示，現在只知道巴塞隆納恐攻的其中一次攻擊，使用了大量的瓦斯桶，這與這次查獲的公車相符，因此他會格外的小心，不過隨意把這些零碎證據拼湊起來就下結論，不是正確的(作法)方式。

因故被取消演唱會的樂團是以伊斯蘭教的真主阿拉為名的Allah-Las，在去年與《衛報》(The Guardian)的訪談中，他們表示在選擇樂團名稱時，只是想找個「聽起來比較神聖」的團名，沒想過要造成任何人的不滿。

團員Miles Michaud指出，他們從美國本地和全世界收到大量穆斯林的抗議信，表示他們冒犯了真主阿拉，不過大部分的人在他們回信解釋後，大多能表示諒解。