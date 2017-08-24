北富銀力挺世大運 選手村金融服務大獲選手好評 換匯人潮絡繹不絕

台北富邦銀行力挺2017世大運，提供本次世大運相關金融服務，8/12起進駐選手村設置匯兌櫃台提供換匯服務，並提供24小時新臺幣提款機。換匯服務大獲選手好評，迄今每日換匯櫃台人潮絡繹不絕，截至8/23為止，累積交易人次達3,600餘人；總換匯金額高達新台幣2,058萬餘元；ATM提款交易筆數近1,700筆。

北富銀為2017世大運的官方贊助夥伴，為讓參賽選手、志工及觀眾可以享受到最便捷的金融服務，於世大運選手村內設置簡易分行及換匯櫃台，提供美金、歐元、日幣、港幣及人民幣等5大幣別匯兌服務。駐點於選手村簡易分行內的服務同仁皆精通英文，以專業親切的服務熱忱，廣受各國選手好評，不僅換匯人潮絡繹不絕，許多外國選手更開心要求與行員合照或回贈紀念徽章等紀念品，是另類的國民外交！

北富銀表示，選手村內的兩處簡易分行配合選手村作息，營業時間為每日AM9:00~PM21:00，但各國選手換匯需求相當驚人，每日一開門就人潮絡繹不絕，到了營業結束時間，都還大排長龍，秉持著服務熱忱，簡易分行的同仁都會將當日人潮消化完畢再下班，往往離開選手村時都已經接近晚間10點多。總計自選手村開村迄今(8/12~8/23)，十多天來交易人次超過3,600人，相當於平均每3位選手就有1位曾來行換匯，換匯金額則高達684,233美元(約折合新台幣2,058萬元)；換匯幣別中以美金換匯需求最高、歐元居次。

為讓世大運選手有賓至如歸的感受，北富銀駐點行員以最熱忱親切的態度，全力協助各國選手。北富銀表示，多數選手對於台灣的換匯方式不熟悉，因此行員們以最淺顯易懂的方式向選手說明，協助順利換匯。也有許多選手是首度到台灣，對於台灣的銀行感到好奇，北富銀本次特別把實體分行布置陳設直接搬進選手村，許多選手紛紛提出要與北富銀招牌及行員合照留念的需求，也有選手要行員與他們一起擺出幸運手勢合照；此外，亦有美國、法國、斯里蘭卡等選手致贈紀念徽章、貼紙給服務的行員留念，甚至有選手大讚行員熱忱服務度，堅持要給駐點行員小費，這些美好的互動，是北富銀的另類金融外交紀錄！

北富銀今年加入世大運贊助夥伴的行列，除了提供便利的金融服務外，也透過線上及線下通路共同行銷世大運，包括富邦信用卡粉絲團、數位客服邦妮、ATM廣告、對帳單及分行外牆廣告等，呼籲全民熱情響應世大運。接下來的賽事期間，北富銀將持續提供最專業親切的金融服務給所有的選手們，也歡迎民眾多多進場觀賽，一同為中華健兒加油！