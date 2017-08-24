弱勢兒少隔代教養比例8.3% 展望會響應助學行動

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北綜合報導） 每逢八月的第四個禮拜日，是感謝祖父母辛勞的祖父母節。在台灣世界展望會所服務約5萬名弱勢兒少中，8.3%來自由祖父母及孫子女共組的隔代教養家庭（約4,000人）；若以家庭戶數來看，所服務的隔代教養家庭，比率約占全台所服務的弱勢家庭近10%（2,745戶）。世界展望會在服務過程中發現，隔代教養的弱勢家庭，受到祖父母和兒少之間因世代差異而產生的代溝影響，必須面對如沉重的家庭經濟、高齡工作的重擔、較難提供孩子的適切生活照顧與安全教育、不了解輔助資源、教養知識不足、親職功能缺乏等教養與撫育方面的挑戰。

此外，行政院衛生福利部社會與家庭署「隔代教養家庭生活需求及福利服務研究調查」於2016年的報告中指出，隔代教養家庭的主要照顧者在教養孫子女上所需要的協助，超過5成的比例認為他們最需要經濟協助（58.53%），其次是兒少課業輔導（16.11%）與親職教養協助（10.9%）。面對隔代教養弱勢家庭的困境與需要，台灣世界展望會籲請民眾於祖父母節前夕一起投入關注及伸手援助。

透過社工員定期訪視關心、助學金與營養補助金的經濟支持，以及透過資助兒童計畫進行教育促進、家庭教育、才藝學習、生涯發展與培力、兒童保護等方案活動，台灣世界展望會不只陪伴隔代教養家庭面對教養困境，更全面幫助每個弱勢家庭的孩子擁有生命轉變的機會。

每年的祖父母節也正值開學前夕，除了感謝祖父母的辛勞，台灣世界展望會更邀請各界捐款支持助學行動，幫助台灣弱勢家庭，尤其是隔代教養家庭，度過開學前最需要的經濟難關，讓孩子能夠穩定就學；或是資助國內兒童，為尚等待資助人關懷的1,500名孩子，開創轉變自己與家庭生命的契機。