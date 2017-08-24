呼籲關閉川普推特 前CIA探員群眾募資買推特股份

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）川普因為喜歡在推特上面推文表達態度，獲得了「推特總統」的稱號，不過很多人無法忍受川普這樣的治國方式，因此開始行動了起來。

川普在接任總統以後，比起以往總統使用白宮帳號發言，他更喜歡使用自己的帳號講話，且往往每幾個小時就更新一次，內容從呼籲禁止跨性別者在美軍中服役、摧毀歐巴馬的醫療健保這些國政大事，到說明他誤用的文法、字彙等小事都有。

曾在美國中央情報局擔任幹員的Valerie Plame Wilson無法忍受這樣的行為，為了阻止川普繼續在推特上面發文，她發起了一場群眾募資，期望能募到10億美元來買下推特公司，以自己決定推特公司的政策，藉此刪掉川普的帳號。

從18號在GoFundMe這個網站上創立帳號開始，截至昨(23)日傍晚為止，已經募到了快2.8萬美元(相當於台幣84.7萬)，利用「買下推特」(BuyTwitter)和「禁止川普」(BanTrump)兩個hashtag，她表示，如果推特的大佬們不願意終止川普在網路上散佈暴力與仇恨的行徑，那只好藉由買下推特公司來改變這一切了。

她在募資計畫的介紹中，列舉川普在推特上所做出的各種恐怖事蹟，像是「與白人至上主義者站在同一陣線」和「支持對記者施暴」等等，她還提及川普曾在推特上叫囂，將與北韓開戰的推文，然後在最後以「該讓這些劃上句號」做為結尾。

白宮並沒有對這件事沈默，而是表達了反對的立場，在一封寄給記者的公開聲明中，白宮秘書山德斯(Sarah Huckabee Sanders)表示，這樣的行為明顯是為了剝奪川普被美國憲法第一修正案賦予的權利，同時更說，這個募資計畫無法募得更高的資金，是因為美國大眾認可川普使用推特的方式，不過諷刺的是，此話一出，當天的捐款就暴增了2000美元。

不過事實上，就算Valerie成功募到了10億美元，她也無法買下推特，因為現在推特公司的市值大約為60億美元，不過如果她能以10億美元購買推特股份，這的確會讓她成為公司中持股最多的股東，進而對該公司的決策有很大的影響力，或許有助於達成她的目標。