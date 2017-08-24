雲品國際酒店領先業界 獲頒天下CSR企業公民獎

雲品國際酒店旗下包含雲品溫泉酒店、品花苑自助餐廳及頤品大飯店，長期致力於結合藝文、公益並舉辦大型活動、協助非營利機構等，於2017年8月25日將獲頒天下雜誌主辦的「天下企業公民獎」，是首間獲選的飯店業者。天下企業公民獎依據參選企業年營收分為四類進行評選，上市不到一年的雲品國際酒店首次參與，便在2017「天下企業小巨人獎」中獲得第12名成績，是評審團對於雲品長期努力的最大鼓勵與支持，並在企業治理及社會參與的評分中獲得高度肯定，未來將會持續善盡企業社會責任，為台灣帶來正向能量。

雲品國際酒店董事長盛治仁表示Luxury、Dream、Culture是集團的核心理念，除了為顧客創造極致的旅宿經驗，更以此為落實幸福企業目標，協助員工達到工作與生活平衡，並將此理念深耕企業社會責任。

在社會參與方面，雲品國際投入許多心力於在地耕耘，經常幫助日月潭週邊小學包含明潭、泰武、地利、德化、潭區等國小，透過舉辦小農市集，推廣當地農產、協助募款或贊助學校活動。更長期提供親愛國小音樂學習上的實質支持，讓親愛愛樂學童們能在無慮的環境下獲得更好的學習。2016年並與流浪動物之家合作，於每間房間設置捐獻袋，讓入住旅客可自由捐獻，一同參與尊重生命及愛護動物的關懷使命。

為響應環保，雲品國際推動於客房內放置環保卡，續住打掃時，若有環保卡放置於床單上，入住期間不主動更換床單、布巾等，有效減少資源浪費及環境負荷。另響應環保署推廣環保旅店政策，2016年特別推出低碳假期專案，提升全民落實環保，力行綠色生活。此外，同時加強環境教育與環保觀念之宣導，並結合遊憩與環保並重之精神，推動「螢火蟲季夜間生態探索」、「植樹節種樹苗造林活動」、「世界地球日熄燈、關手機環保愛地球活動」等。

「天下企業公民獎」是參考聯合國「全球盟約」(The UN Global Compact)、OECD多國企業指導綱領及美國道瓊永續指數(DJSI)等國際指標與評量方法，評量企業在「企業治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」等面向評選台灣最佳企業公民。雲品國際酒店獲得天下企業小巨人獎，成為全台天下企業公民100強之一，雲品國際將持續推廣及落實CSR理念與政策，積極參與企業社會責任。