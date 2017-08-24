〈時評〉運動也要前瞻基礎建設



若不是世大運這次在台北舉行，一般民眾可能不知道台灣滑輪溜冰在國際上的實力，在體育發展百花齊放的同時，政府應該再重新檢視，如何讓資源更有效分配在更多運動項目上，培養出更多優秀選手。



台灣在過去一、二十年的國際賽事上，包括跆拳道、舉重都是熱門奪牌項目，因此，一直是重點補助栽培的對象；另方面，棒球一直是台灣的國球，縱使是這幾年在國際賽事表現不亮眼，卻因為國內從事這項運動的人口眾多，加上又有職棒，讓棒球運動始終受到高度關注。



然而，跆拳道除了「對打」項目外，不少民眾現在才發現原來還有「品勢」的比賽，這項運動是台灣這次世大運拿下的第一項獎牌。



此外，一般人較少關注的滑輪溜冰，竟然成為台灣的獎牌庫，到目前為止，代表台灣拿下最多面的金牌。然而，在這次台北世大運比賽前，又有多少人知道台灣在滑輪溜冰比賽上的潛力無限？



其實，近年來，台灣的滑輪溜冰早已聞名於世，不少國際賽事上，都可拿下獎牌，只是相較於其他運動，參與這項活動的民眾較少，媒體報導也不多，算是冷門的運動項目，如今卻成為奪牌大熱門。



但在這次世大運以前，滑輪溜冰和熱門運動項目相互比較，能獲得政府的關注和補助卻很少，政府一如以往，都只投注在那些可以得牌的運動項目上，然而，在尚未得牌獲獎前，有多少的運動項目，只能靠選手、家長和教練的堅持，才能硬撐下去。



可以預期的是，這次世大運過後，像是滑輪溜冰可以熱門好一陣子，在接下來的日子裡，也可能被視為台灣重點運動項目。問題是，台灣有多少運動像直排輪一樣，必須經過多年辛苦紮根，才能有今天的成績？更大的問題是，有多少運動項目因為缺乏關注，讓台灣失去機會？政府是時候好好檢討運動項目的前瞻基礎工程了。

（作者李平華，資深媒體人）