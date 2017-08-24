「歐爸」不溫柔 8成南韓男性曾對女友施暴

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）台灣女性瘋韓劇，很多人期望找到如同劇中男主角一般溫柔帥氣的「歐爸」，不過事實可能是殘酷的，根據最新出爐的研究，將近80%的韓國男性曾對女友施暴，這樣可不是好男友的典範。

七月的時候，一段影片震驚了全南韓，一名男子在毆打完他的前女友後，在首爾市中心開卡車追逐逃走的她，這一切的畫面都被記錄在影片上，引發南韓社會震驚，迫使南韓警方針對對婦女使用暴力者發動「百日圍剿」。

不過這一起暴力事件並非個案，根據韓國犯罪學機構(Korean Institute of Criminology)最新進行的研究顯示，在光天化日下對婦女施暴的行為在南韓並不罕見，這個針對2000名男性的調查顯示，高達79.7%(1593人)的受訪者曾在交往時，對其中一任女友進行肢體或是心理上的暴力行為。

在這1593人當中，有71%的受訪者表示他們曾利用包含查勤、限制與家人或朋友的互動，甚至規定女友能穿哪些衣服，來控管女友的生活，另外，有37.9%的人坦承曾性騷擾女性，36.6%的人進行過心理虐待，大約22.4%的人則有真的動手施暴。

除此之外，有23%的人曾在與女友發脾氣後甩門，另有大概100人有與女友動粗後，在自己的伴侶身上留下淤青或是傷疤的行為。

非營利組織南韓婦女熱線(Korea Women’s Hotline)進行的調查也顯示，大約有61%的女性受訪者曾經在交往、約會期間遭受暴力對待。

研究團隊負責人Hong Young Oh指出，這些約會暴力行為源自紮根於南韓社會中的父權主義，很多的施暴者其實在對女性的生理、心理造成傷害的時候，並沒有意識到自己的所作所為就是約會暴力。

事實上，長期以來南韓的執法單位都被批評對約會暴力的現況漫不經心，根據現行法律，尾隨、跟蹤的犯罪事實被發現後，只需交付90美元的罰金即可，付出的代價微乎其微，因此文在寅的政見中，其中一條就是要塑造一個更安全的社會。

對此，南韓警方表示，未來將增加與婦女權益組織的合作，以促進女性安全，保障她們免於受到暴力傷害。