芬普尼雞蛋風波 雞不撲殺蛋當堆肥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）因應國內雞蛋驗出芬普尼殘留事件，行政院召開跨部會研商會議做出3點決議，包含：蛋以堆肥方式銷毀處理；3家蛋雞場9萬隻雞不撲殺，移動管制到蛋檢驗合格為止；禽舍環境消毒需提計畫，以防再用到禁藥。此外又新增2起蛋品農藥芬普尼殘留超標，2間蛋雞場皆在南投縣。

行政院食安辦公室、衛福部、環保署與農委會等單位於昨（23）日召開跨部會研商會議，並於邀請醫學、農業、畜牧及獸醫等相關領域之專家學者召開專家會議，相關會議之初步決議如下：

針對9萬隻雞是否撲殺？會中決定不撲殺，但需進行監測，讓雞隻體內芬普尼自然降解後，第14、15天後可申請複驗上市，經縣市政府抽驗合格後才可上市。

截至昨(23)日回收的8萬6200顆雞蛋，將採堆肥處理，堆肥由地方機關再抽驗未檢出芬普尼，才可供蔬果使用。

芬普尼僅為環境用藥，原則上不得使用於食用禽畜及禽畜舍消毒工作。為免牧場主人再發生誤用芬普尼事件，未來禽場主人消毒禽舍必須向縣市政府防疫單位提出計畫，由縣市政府依據農委會防檢局即將擬定的管理辦法審核，通過才能執行消毒，以確保別再誤用農藥，影響食安。

另外，農委會也與有飼養蛋雞場之18個地方政府，全面進行轄內蛋雞場採樣檢驗工作，應採樣之有效場為1,629場，已完成1,223場採樣，除了彰化縣因占886場數量龐大，其他縣市均完成採樣送驗工作。檢驗結果合格220件；不合格5件，其中南投縣八仙、飛農兩場為昨日新增，八仙牧場已現場封存雞蛋149箱(約29,800顆)，另飛農牧場經查為土種雞場，所產雞蛋非供食用，係用來孵化小雞出售雛雞用，惟仍予以現場移動管制。