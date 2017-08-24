白血病第二線治療核准上市 患者壽命不再以周計算

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）白血病亦稱作血癌，是一種造血細胞的惡性增生性病變，若為急性白血病之疾病進程來的快且兇狠，在復發或治療無效的情況下，約三個月會死亡。過去化學治療的方式復發率和死亡率極高，所幸今年2月核准全新機轉「雙特異抗體」上市，帶給患者重生機會。

白血病俗稱血癌，分成急性與慢性，急性的病程又急又兇猛，且復發率極高，近八成的成人患者化療會失效，在無其他藥物可治療下，只能消極「等死」。臺大醫院小兒部小兒血液腫瘤科林東燦醫師表示，白血病常見的臨床症狀為發燒不退、貧血、全身倦怠、無預期出血等。根據國民健康署癌症登記報告顯示，急性淋巴性白血病每年新診斷患者約在兩百人左右，常見於3-5歲兒童，不過成人患者佔比逐年升高。

林東燦醫師提及：「國內兒童急性淋巴性白血病的化學治療成功率逾八成，但對於成人患者，預後卻不佳。主要原因在於成人骨髓造血細胞再生能力不如兒童，無法承受高劑量化療，加上急性淋巴性白血病細胞具有分裂快速特性，若不治療每十天即會增加一千倍，一旦疾病復發，生命開始用「週」倒數，有其臨床治療的迫切性。」

今年2月衛生福利部核准「雙特異抗體」上市，此為全新機轉的癌症免疫治療，突破目前的治療困境。臨床上用於中壯年罕見的復發型或頑固性的急性淋巴性白血病患者作為救援治療。過去因癌細胞產生抗藥性，化學治療僅有兩成患者的疾病達到緩解，而根據臨床試驗，使用『雙特異抗體』治療後，有高達四成四的患者能達到完全緩解的目標。對於醫師及患者來說，多了一項抗癌的武器可作為第二線治療。

現齡54歲的董女士去年底被診斷罹患急性淋巴性白血病，餘命用「週」倒數。由於身體無法承受化學治療的副作用，在近乎放棄時，醫師建議可加入恩慈療法，申請試驗用藥延長存活。所幸，使用新藥後，疾病達到緩解，體內已無癌細胞，目前病況穩定，持續追蹤並治療，可過著常人的生活。

臺大醫院內科部血液科吳尚儒醫師說明：「成人急性淋巴性白血病患者第一線以化學治療為主，近八成以上患者達到緩解狀態，但緩解狀態並無法持久，近六成患者會在一年內不幸復發。」值得高興是，全球第一個BiTE技術「雙特異抗體」，已運用於治療急性淋巴性白血病的患者，等於多了第二線的治療機會可延長存活。吳尚儒醫師表示：「期盼這樣的治療藥物能盡早獲得健保給付，以求取病人最大的生存機會。」