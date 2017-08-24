新店首座生態公園即將誕生！第二階段命名網路票選活動開跑！

裕隆集團為打造友善生態化公園願景，在地實踐宜居、生態城市，落實企業社會責任的具體承諾，在新北市綠美化環境景觀處以及新店區公所指導下，由裕隆汽車協助認養的新店第一座7,300坪生態公園，以國際級都會生態公園為範本，透過完整的生態佈局建構體驗，期望能為民眾帶來全新感受，並為動植物創造友善的棲息生長環境。同時，期望公園成為民眾共享參與空間，創造民眾重新在地探索人與自然環境的關係，邀請民眾共享環境、共想公園名字! 7月18日舉辦命名起跑記者會後，引發各界熱情迴響，從這次投稿看到民眾對公園命名的創意，也展現出民眾對於公園議題的重視，感受到新店居民是如何期待這座公園的誕生。

第一階段總共參與命名的名字多達646個，其中新店區參與人有272個(約42％)，新北市其它區域的參與人有88個(約14％)，住在台北市的参與人有88個(約14%)，值得注意的是其它縣市參與命名的人有198個(約30%)，參與者涵蓋幼童、小學、國中、高中、大學、社會新鮮人、家庭主婦、新手爸爸、中產家庭、退休族群⋯堪稱是一場成功的全民活動，亦是全齡參與的具體實踐！經過第一階段遴選後，9/1-9/30即將展開第二階段網路票選活動，歡迎關心公園的民眾一起參與，為您支持的公園名字讚聲！同時有機會獲得威秀影城電影票！

第一階段命名活動（7月19日–8月20日） 在經由業界、主管機關及地方代表所組成評審團考量名稱創意、易熟記度、生態公園相關性等面向公平公正投票表決後， TOP 10名單終於揭曉：「森公園」、「綠緞帶」、「裕隆生態森林公園」、「綠湖公園」、「新店中央公園」、「四季森林」、「中興生態公園」、「心森活生態公園」、「裕寶公園」與「新店森林都會公園」。

本次評選第一名的「森公園」命名原由「一為木、二成林、三為森，由大樹構築的公園，將生態與生活自然而然的地融合在一起」。「裕隆生態森林公園」意涵為「如今原本的公園即將重新改造成生態公園，增加樹木及花草，將吸引更多鳥類昆蟲來，讓民眾更親近這些新朋友」，而「新店中央公園」則是表示「以美國紐約中央公園為標竿，新店中央公園將成為國際級的自然生態環境綠地」。民眾對於公園的夢想藍圖，可謂個個精彩。