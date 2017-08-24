富邦證券輔導 宏旭-KY業績發表會公佈9月下旬掛牌上市

由富邦證券輔導的宏旭控股股份有限公司(2243)將於23日下午，在台北君悅酒店舉辦行上市前業績發表會，預計於9月下旬掛牌上市。上海宏旭成立於2000年，為汽車車身鈑金模具及檢具之專業製造商，所產銷之模具均屬客製化產品，客戶群主要位於中國、並涵蓋亞洲、美洲及歐洲等地區，產品專注於高階之汽車覆蓋件及高強度結構件模具等。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，近年中國自主汽車品牌迅速崛起，宏旭深耕中國市場亦兼顧全球品牌，直接打進汽車品牌廠供應鏈。宏旭目前為長城汽車之戰略合作夥伴、福特汽車之全球供應商及通用汽車之優秀供應商，能力獲多家汽車品牌原廠之肯定，因此，來自汽車品牌原廠營收貢獻超過七成，近年更布局中東及俄國等地，可謂有汽車廠的地方就有宏旭的足跡；除持續深耕既有客戶外，亦積極開發嶄新市場以擴展業務，另亦投入新能源汽車市場，截至目前已成功開發多家新客戶並持續合作中。

宏旭董事長兼總經理林維源表示，因模具產製需經過設計開發、加工裝配及廠內調適等製程，而宏旭的利基除能提供整合各製程一條龍製造能力外，更於客戶設計車身時即共同參與開發，提供專業之具體模具製造技術，完整貼合客戶需求；再者，後段交付模具階段更派專門團隊進駐客戶工廠，模具從安裝到產線量產皆能提供全方位服務，不但掌控品質，更確切掌握模具完工時間，完整的服務是業務成長動能的最大後盾，因此廣受全球車廠之青睞，與車廠更是建立起密不可分之合作關係。

林維源董事長進一步指出，宏旭自成立以來，每3年產品技術含量、銷售量及銷售金額均有階梯式的提升，在研發持續投入下，目前已經在高階產品的外觀覆蓋件及高強度結構件模具領域建立良好的口碑。汽車模具產業因涉及出行安全，汽車廠對於模具供應商要求極高，需花費多年測試才能成為其合作夥伴，一旦成為合作夥伴，皆會建立長期且穩定的合作關係。宏旭在經過多年不懈的努力，提供車廠車身匹配技術及同步工程服務，自汽車車身設計之始到量產階段，完整融合產業鏈上下游之開發，成功打進眾多汽車品牌廠之供應鏈認證體系，客戶對宏旭出品的模具已深具信心。