中華電信以防偽雲守護品牌價值及消費者權益

台灣製造的商品與品牌價值廣獲市場肯定，但也引來仿冒偽造等侵權行為。為了捍衛品牌與消費者權益、維護通路秩序，中華電信以「中華防偽雲」打造商品全程防衛系統，獲得國內多家知名業者如退輔會福壽山農場的採用；此科技結合行動、雲端，以及中華電信在國際海纜、網路節點等架構延伸產品之海外佈局，提供跨國辨偽及查詢的服務，共同為福壽山農場之福壽長春茶®驗明正身掛保證，進而行銷全球。

官方數據顯示，2016年在台灣掃蕩的商標侵權商品市值近17億，2017年上半年更已達13.5億，就連福壽山農場也深受其害，因為每年僅採製兩次的福壽長春茶®是高山茶裡的限量逸品，導致仿冒產品層出不窮，在嘗試及評估各種防偽作法之後，福壽山農場決定攜手中華電信，採用了全新的防偽解決方案-「中華防偽雲」。事實上，打擊假貨、防制偽品已是全球共同課題，據統計，全球假冒偽劣產品市值高達4,610億美元，由此衍生的防偽產業產值則約2,000億美元。

「中華防偽雲」提供全方位的防偽整合解決方案，涵蓋標籤管控、防偽查詢、資訊串聯、權限稽核及系統安全，再加上多項防偽專利及多語系商品查詢功能，可協助商家確保品牌、通路與行銷價值。可應用的市場涵蓋食衣住行各層面，例如：金融機具設備、時尚生活產品、服飾品牌、美妝藥品、汽車美容零件、生活飲食、酒類、電子零件及3C週邊設備等。

福壽長春茶®2017春茶首度使用「中華防偽雲」服務與技術，福壽山農場巫嘉昌場長表示：「中華電信是台灣資通訊產業的龍頭，福壽長春茶®則是台灣高山茶的第一品牌，兩強聯手對於遏阻仿冒將有加乘效果。我們相當看好雙方未來的長期合作且會持續將『中華防偽雲』的技術應用於更多產品，像是即將開放預約的2017冬茶，其他如高價水果及住宿券正在評估引進中。」

除了在第一線守護品牌價值及消費者權益，「中華防偽雲」後端還有整合中華電信強大而豐富的國際資源，如：國際海纜、寬頻、網路節點、多家國際電信業者的綿密合作網以及雲端技術等資源。透過中華電信完善且領先的海外佈局，不僅協助更多台灣製造的高品質商品行銷全球，也讓世界各地的消費者在購物前即時辨識商品真偽、查詢商品履歷、確保消費權益並提升品牌效益。

「中華防偽雲」所引進商品全程防衛系統係以三元素打造的先進服務概念，環環相扣讓品牌保證：