電子菸無害？ 國健署：傷害不亞於香菸

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）電子煙是否危害健康的議題在全球引發討論，世界衛生組織指出沒有充分證據可證明電子煙能幫助戒菸，但依我國食品藥物管理署檢測結果顯示，近八成的電子煙都含有尼古丁，容易讓人成癮，其健康危害不少於紙菸，甚至比紙菸更容易導致中風及心血管疾病。

根據衛生福利部食藥署於105年受理3,062件電子煙檢體檢驗結果，近8成電子煙液含有具成癮性之尼古丁。另一方面，即使不含尼古丁的電子煙一樣具有危害性。美國哈佛公衛學院研究發現，美國市售之常見電子煙液中，約有76%檢驗出可能罹患「阻塞性細支氣管炎」（bronchiolitis obliterans）相關肺部疾病等健康危害。韓國針對3萬5,904名高中學生研究分析發現，隨著電子煙使用率上升，學生氣喘盛行率亦隨之增加。另外，研究調查指出，電子煙油的香味料成分，會使呼吸道受到損害，並讓肺臟過度發炎。

美國心臟協會(American Heart Association's International Stroke Conference)的研究顯示，吸食電子煙比吸菸更容易引起中風與出血，經常吸電子煙會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，讓大腦更容易出血；另外有研究發現，戒菸者想藉由吸電子煙來改善心臟的健康，但電子煙對心臟所造成的危害可能和吸菸一樣，吸電子煙更可能會因為交感神經的活性被提升，或心臟正腎上腺素的濃度增加，導致心跳加快，進而發生心臟疾病，對心臟的危害反而更傷「心」。

現正值暑假期間，國民健康署署長王英偉提醒，家長平時應多關心孩子，並以自身不吸菸為榜樣，營造拒菸的環境；若發現孩子接觸電子煙，亦應及早尋求專業戒菸服務並遠離菸害。