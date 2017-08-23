研究：上班打電動能紓壓 效率大增不出包

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）上班族工作壓力大，午休時間根本不夠好好的放鬆心情以及舒緩工作壓力，美國最新研究指出，在上班休息時間打電動，比打個小盹更紓壓，更可減少在工作上出包的機會。

人因工程學會(Human Factors and Ergonomics Society)近日公布的研究指，在休息時間打電動遊戲比午休更能夠放鬆身心壓力，66位受測者被要求透過電腦處理一道繁複的工作(比如說整理Excel報表)，接著將受測者分為三組 - 第一組被安排玩了一個名為”Sushi cat”的遊戲，第二組進行了指導性冥想，第三組則是隨意放鬆、發呆等，每組的休息時間皆為5分鐘。

研究人員發現，第三組隨意放鬆、發呆的受測者仍然感到壓力，因為他們對剛剛完成的工作重新思索整理了一遍，試圖找出可加強或者是疏漏的部分，而冥想的人感到壓力較小，但只有玩遊戲的組別在短站休息之後感到身心舒暢，因為他們能夠完全脫離工作的心態。

中佛羅里達大學（University of Central Florida，UCF）的研究員指出：「我們努力將時間排得滿滿的以完成更多的工作，但這麼做的效率這可能不如花費一些時間來稍微放鬆一下，再繼續工作。大家應該在工作間安排短暫的休息時間，進行些有趣和愉快的活動，打打電動就能有效的充電。」

研究結果證明，當你從事整天腦力耗盡的工作後，玩場遊戲能夠讓你有效放鬆，效果甚至更勝靜坐冥想！打開手機下載一些休閒遊戲app吧！