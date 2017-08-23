嬌生被控爽身粉致癌 遭判賠消費者127億元

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）爽身粉到底會不會致癌？這在醫界始終存在著爭議，多年來也有諸多婦女指控爽身粉是造成他們罹患卵巢炎的原兇，其中國際知名爽身粉品牌─嬌生集團（Johnson & Johnson）於美國時間21日被法院判賠一名加州婦女4.17億美元（約新台幣127億元），這名婦女宣稱因長期使用嬌生含滑石粉的爽身粉而罹患卵巢癌。

為了保持乾爽和芳香，許多女性喜歡在沐浴後於私密部位灑些爽身粉，這看似普通的舉動卻暗藏致癌危機嗎？美國波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）的婦產科教授Daniel Cramer表示，爽身粉的主要成分是滑石粉，而滑石粉中的礦物質成分會提高33%罹患卵巢癌的風險。

63歲Eva Echeverria使用嬌生含滑石粉的爽身粉長達數十年之久後，結果被診斷罹患末期卵巢癌。她控告嬌生集團未警告消費者爽身粉中的滑石成分有致癌的風險。加州法院判決結果於美國時間21日出爐，判定嬌生集團需賠償Eva Echeverria 4.17億美元（約新台幣127億元）。其實該起訴訟只是嬌生集團所面臨的上千起官司之一。

周一的判決結果出爐，又再次提醒世人心中對滑石粉的疑慮。Cramer教授是多年來受聘於研究嬌生爽生粉致癌疑慮的顧問，他曾於1982年發表第一篇關於滑石粉和卵巢癌關連性的研究。該研究背景回溯到1970年代，當時人們開始警覺到卵巢癌與曝露在石棉環境之關聯性。

外媒指出，滑石是天然礦石，未經過濾的天然滑石粉，常含有石棉，當人們吸入或使用含有石棉的滑石粉後恐提高致癌風險。尤其是將爽身粉塗在生殖器官附近、衞生棉或內褲上，滑石粉可能會被帶入卵巢，造成長期發炎或過敏，進而提高致癌風險。

根據外媒報導，嬌生集團拒絕接受相關議題的訪問，也表示對於周一的判決他們會提起上訴。嬌生集團發言人表示，目前的研究數據不足以證實爽身粉與癌症的關聯性，嬌生集團正準備在美國境內進行多起試驗，以捍衛嬌生集團爽身粉的安全性。