天鴿颱風襲港 股市、航班全面停擺

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）天鴿颱風在今(23)日登陸香港後除了造成大量班機停飛外，還造成全世界最重要的股票市場之一停滯，路上隨處可見被連根拔起的路樹，大浪從海堤高高濺起後，造成街區大淹水。

平均風力達每小時117公里的強風席捲香港街頭，迫使香港睽違5年後再次發布暱稱「風球」的熱帶氣旋警告信號，且是最高警戒級別的10號信號，這代表風力已經達到颶風級別，建議民眾待在屋內不要外出，不過隨著颱風強度減弱，香港天文台已經在下午2時將信號降低至8級。

根據香港天文台的觀測，天鴿颱風的最大風速達每小時224公里，即使稍稍減弱，強風風速也持續超過每小時172公里，現階段暴風圈已經逐漸向澳門移動，香港市區的平均風速已經下降到每小時93公里，偶爾仍可見到風速超過每小時136公里的強風。

香港街頭已經可以觀察到不等的颱風災害，強風不只造成不分住宅的窗戶碎裂，《時代雜誌》(Times)紀錄的影片中，還可以發現工地建築結構頂部的吊車在強風的吹送下高速旋轉，看起來險象環生；除此之外，巨浪也襲擊香港的海岸線，海水不只漫過堤防，只要風勢轉強，拍擊岸邊的海浪甚至可以達到6層樓高。

由於學校和各公司都放颱風假，香港的街上除了滿地碎玻璃、傾倒的行道樹一片狼籍外，沒有看到什麼行人，身為亞洲重要轉運航點的香港國際機場也受到嚴重影響，上百航班被取消或延期，只有少數飛機能夠成功降落。

香港股市也全面暫停交易，根據《路透社》(Reuters)，上一次香港因為颱風關閉股市，是在2016年的時候。