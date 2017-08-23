烏克蘭內戰和平將至？ 俄德法支持新停戰協議

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在多次停火協議無效後，歐洲各國與俄國再次宣布，新的停火協議已經達成，這次看來「可能」會比較有成果。

德國總理梅克爾的發言人賽貝特(Steffen Seibert)指出，梅克爾在週二與俄國總統普丁、法國總統馬克宏和烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)進行電話的四方會談，四國都已經同意支持最新提出的一個停火協議，該停火協議預計將在新的學年開始前生效。

這些領導人希望新的停火協議可以讓戰爭影響的區域維持較長久的和平狀態，以維護學童和公民社會的安全，另一方面，俄國與烏克蘭負責溝通的和平協商團體預期將在當地時間23日(週三)，宣布最新的協議內容。

俄國則發表聲明，讚許各國決定繼續支持2015年通過的〈明斯克停火協議〉(Minsk Peace Deal)，該協議本由德國與法國牽線，希望可以有效終止頓內次克(Donbas)地區，烏克蘭軍隊和親俄民兵的敵對狀態，這個協議奠定了之後停火的準則，因此又被稱為〈明斯克協定〉(Minsk Protocol)。

然而，即使2015年談判的時候，各方都紛紛表達對停火協議的支持，和平並不持久，大小衝突仍然持續延燒，烏克蘭和民兵雙方更紛紛指責對方先挑起戰火，很快的，脆弱的停火就完全失效，雙方又爆發大規模的武裝衝突。

自從2014年俄國併吞克里米亞半島後，東烏克蘭就陷入混亂當中，烏克蘭指控俄國煽動該地區的民兵反抗烏克蘭政府，不過為俄國嚴辭否認。

截至目前為止，烏克蘭的內戰已經造成超過1萬人喪生，雖然進入2017年後，衝突已經稍微降溫，上個月烏克蘭政府仍表示，有9名烏克蘭軍人在與親俄民兵的交戰中戰死，這是這幾個月以來最嚴重的衝突死傷。