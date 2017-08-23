北韓威脅成關島「觀光宣傳」 旅客究竟買不買帳？

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）北韓日前放話彈打關島，讓國際緊張情勢升溫，儘管如此，前往關島的觀光客仍是絡繹不絕，美國總統川普上月甚至特地致電關島總督，除了保證關島安全無虞，還開玩笑說，現在關島超有名，獲得免費觀光宣傳。

關島總督卡爾沃（Eddie Calvo）在臉書上發了和川普通話的影片，影片中可聽見川普的聲音從手機中傳出：「早安。很高興能和你通話，我想表達我的尊敬之意。你們很安全，我們百分之1千和你們同在。」

川普向卡爾沃表示關島成為北韓的目標是福不是禍：「你們現在很紅，全世界都在談關島。我想到兩個字，觀光。我告訴你，觀光宣傳大增10倍以上，免費宣傳。」

雖然核威脅是否真的會有宣傳效果、增加旅遊業收入仍是個問號，但到目前為止，北韓的威脅還沒有導致到關島的旅遊人數下降。

據業內專家指出，由於大多數關島遊客來自韓國或日本，兩國都比關島地區更接近北韓，故對北韓但打關島的威脅並不感到緊張。韓國觀光局指出，北韓三不五時就對南韓發出威脅，已經讓南韓民眾感到疲乏，所以對於北韓此次威脅關島相對無感。

關島人口僅16.2萬人，但其清澈的海和沙灘、山中步道和多元文化每年吸引了超過150萬名遊客，觀光產業更佔了關島近百分之五十的收入。

但專家對於川普的「觀光宣傳大增10倍以上」抱著懷疑的態度，關島大學的國際觀光學者表示，儘管這次的飛彈威脅將關島的美景放送至全球，許多不曾考慮到此旅遊的遊客可能會注意到這個美麗的島噢，然而，我相信各國旅客仍會首先考慮安全問題。