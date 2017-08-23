測空氣品質不需高價儀器 日本研究「苔蘚測定儀」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）一定要用高端昂貴的機器，才能測定一個地區受到污染的程度嗎？答案可能是否定的，科學家發現，長在陰涼潮濕處的綠色苔蘚，就可以達成測量污染的目的。

日本福井縣立大學的副教授大石善隆分析了超過50種苔蘚類植物後指出，苔蘚會隨著污染程度改變形狀、密集程度，或是直接消失，這讓科學家記錄大氣變化的工作變得容易許多，再加上苔蘚的分佈十分普遍，這個方法非常符合成本效益，未來有機會成為「生物測定儀器」。

他同時也說，有些城市因為較為潮濕，角苔、地錢等苔蘚植物隨處可見，再加上這個方法並不一定要使用天然苔蘚才可以操作，在實驗室培植的也具有同樣效果。

這份研究發表在期刊〈景觀與都市計畫〉(Landscape and Urban Planning)上，大石善隆與其他研究員藉由研究八王子市內大約3平方公里地區，了解有關氮氧化物污染物、空氣品質、乾旱逆境(drought-stress)對苔蘚類植物生長所帶來的影響，了解其是否有辦法作為生物測定儀器的潛力。

乾旱逆境係指，植物在面臨水分缺少時，藉由關閉氣孔、加速老葉老化掉落、減緩枝條生長等方式，來減少水分散失，並向下長出深且廣的根系來增加吸收水分機會的機制，而研究發現，這樣的現象好發於氮氧化物污染嚴重的區域，這引起科學家的關注。

不過受限於研究取樣地區的污染程度不高，研究員並無法有效的偵測空氣污染程度，或各種苔蘚類植物的數量會有相應的變化。大石指出，如果空氣污染嚴重，由於苔蘚類植物直接從環境獲取水分與營養，對環境反應十分敏感，苔蘚的變化可以直接評估空氣品質。

根據世界衛生組織(WHO)統計，每年大約有88%的都市居民暴露在空氣污染建議值上，尤其是東南亞和東地中海地區的空氣品質年年吊車尾，拉丁美洲和非洲地區則緊追在後，如果苔蘚測定空氣污染的方式真可執行，將造福這些地區。