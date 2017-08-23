國美館「2018科技融藝跨界創作補助計畫」開始徵件！

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北綜合報導）國立臺灣美術館推動科技藝術不遺餘力，積極推動創作者與其他領域之間的跨域合作，自2012年開始，辦理「科技融藝跨界創作補助補助徵件計畫」，期待透過不同專業背景的交流，激發跨域創作之獨創性與突破性。

直至今年，已有14個結合科技藝術、視覺藝術、表演藝術、互動科技、設計、音樂等不同領域的團隊獲得本計畫補助，其成果不僅展現出跨界創作的廣度，也開啟了大眾對科技藝術的想像空間。

「2018科技融藝跨界創作補助補助徵件計畫」將於今年8月14日至10月27日進行公開徵件，預計補助一至三案，最高補助金額200萬元。申請之計畫內容不拘形式、不限主題，只要對科技與藝術懷有熱情，並能與其他領域共組團隊者，凡是大專院校相關系所、經政府立案之財團法人文教基金會、社團法人、工作室或公司、文化社團，以及從事視覺藝術、科技藝術、文化創意產業相關領域之團隊或個人，均歡迎把握機會踴躍提出申請！

相關徵件辦法請至國美館網站（https://www.ntmofa.gov.tw/chinese/）下載簡章，申請方式一律採線上辦理，請至「台灣數位藝術知識與創作流通平台」網站報名（http://www.digiarts.org.tw ）。