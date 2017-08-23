無卡時代來臨！全台第一「手機悠遊聯名卡」誕生

台灣大哥大、悠遊卡公司及台北富邦銀行22日聯手發表全台第一個結合悠遊卡與信用卡感應支付與會員卡的新產品--「富邦台灣大哥大手機悠遊聯名卡」，產品開發預計於今年九月完成，待主管機關審查核准後，即可開放民眾申辦。未來，消費者只要將卡片綁定「Wali智慧錢包」APP，就能用手機信用卡刷卡付款、以手機悠遊卡暢行捷運與公車並享有小額支付功能，同時當悠遊卡餘額不足時可立刻自動加值，真正實現一機在手、暢行無阻的「嗶」付行動生活！

今日的聯合記者會由台灣大哥大總經理鄭俊卿、悠遊卡公司董事長林向愷及台北富邦銀行執行副總經理程耀輝聯袂出席，另包括金管會鄭貞茂副主委、台灣威士卡總經理麻少華、台灣萬事達卡總經理陳懿文、台灣行動支付董事長趙揚清、總經理潘維忠以及群信行動數位營運長蔡明儒，均到場見證全台第一個「可自動加值的手機悠遊卡」發表，共同宣示無卡時代的來臨。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大自發表Wali智慧錢包以來，手機悠遊卡的市佔率超過七成以上，大幅領先同業；且手機悠遊卡的用戶活躍率和每月平均消費金額，均高於實體卡，顯示手機交通卡有效提升全台非現金使用率。根據Wali使用者調查顯示，82%用戶至少每周使用一次手機悠遊卡，且對自動加值功能最為期待。為回應市場需求，台灣大和台北富邦銀行以及悠遊卡公司共同推出全台第一個具有自動加值功能的手機悠遊卡服務。結合信用卡、悠遊卡及自動加值功能，將可全方位涵蓋民眾生活中所有的消費場景和需求，再加上Wali已經推出的會員卡功能，真正做到出門不用帶錢包，走到哪裡都是VIP。盼藉此一創舉提升台灣行動支付使用率，引領國內行動支付開創嶄新局面。