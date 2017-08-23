富邦證強勢打造「富邦理財機器人」服務

你有算過每月薪水扣掉房貸、生活費、交通費後還剩下多少錢嗎？有想過30年後要過什麼樣的退休生活嗎? 所謂「人不理財，財不理你」，富邦證券了解到人人都需要理財，都需要有打造不同的投資策略，因此，特別攜手工研院及麻省理工學院(MIT)的專家團隊，打造「富邦理財機器人」，透過智能工具與大數據精算，依據不同人生階段的目標，提供富邦證券定期定額買台股(ETF)投資標的組合建議，讓投資人能輕鬆投資不操心，協助人生每一個階段的理財需求。

以往券商營業員在服務客戶時，基於服務資源與投入時間有限的考量，大部分的營業員會聚焦服務高資產或高交易量的客戶，而低交易量或低交易頻率的客戶容易被疏於服務，因此，富邦證券希望透過提供「富邦理財機器人」的服務，實現普惠金融，有效提升服務滲透率，不論是高資產或者低交易頻率的客戶，都可以依據個人的資產狀況，透過智能機器人來協助他們的理財需求。

富邦證券在2017年攜手工研院及麻省理工學院(MIT)的專家團隊，積極打造業界罕見的「富邦理財機器人」服務(https://robot.fbs.com.tw/advisor/)，同時整合機器學習、人工智慧、數據分析等眾多技術，期待透過理性、智能的系統輔助，提供最適切投資組合的服務平台，為投資人提供便捷且高品質的諮詢服務。只要透過富邦證券的「WEB網路交易系統」，或是「富邦e+」APP，即可立即進入「富邦理財機器人」服務平台，「一鍵設定」投資目標、投資金額。

在「富邦理財機器人」服務平台，投資人只要點選淺顯易懂的KYC測驗，並選擇符合需求的理財計劃，理財機器人會利用演算法判定投資人的風險偏好與承受能力，並根據市場變化提供完善的富邦證券定期定額買台股(ETF)投資組合及策略上的建議，讓投資人享受自動化的整合服務，滿足「圓夢計畫」、「育兒儲蓄」以及「好命退休」等每個人生階段的理財計劃。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) 或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。