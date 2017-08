以蕨類為題 新台幣設計獲紅點新秀獎

2017紅點傳達設計獎今(23)公布得獎名單,其中新秀組共6件作品獲得「紅點最佳設計獎」,來自樹德科大的「蕨對值」,以蕨類為題,重新設計新台幣。



台灣作品與來自全球50個國家、超過8000件作品共同角逐,有近130件作品獲得「紅點標誌(Red Dot Label)」,其中專業組3件、新秀組6件更拿下獲獎率僅0.8%的「紅點最佳設計獎BOB(Red Dot: Best of the Best)」。



專業得主分別來自「OUTERSPACE」廖人帥執導的張靚穎MV「Dust My Shoulders Off」(MV組)、資訊圖像設計團隊「圖文不符」的募資影片「為什麼我們指責受害者?」(動態影像組),以及由「亞特多創意」設計的冷凍乾燥寵物飼糧X701(包裝組)

新秀組6件BOB則由亞洲、樹德、朝陽等校學生拿下,其中來自樹德科大學生的「蕨對值」系列作品,以台灣蕨類為題,重新設計的新台幣在評審過程中更驚豔四座。



「蕨對值」設計團隊先調查台灣極少數蕨類植物中的10種,也研究蕨類面臨的罕見危機。為紀念蕨類為生態帶來的價值,與紙鈔結合,設計出一款以稀有蕨類為視覺設計,具象徵意義的鈔票。希望通過貨幣的廣泛流通,將蕨類植物的環境保護精神和理念傳承下去。

台北世大運宣傳影片「Taipei in Motion」、台新銀行為金融科技推出的「Richart」APP,以及「美感細胞教科書再造計劃」推出的「美感教科書」等作品,也以優秀的設計品質獲得紅點獎(Red Dot:Winner)。

2017年度紅點傳達設計獎的頒獎典禮「紅點盛會」將於10月27日在德國柏林音樂廳舉行。