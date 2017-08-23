2017六都電競桃園開打！知名實況主「統神」參戰備受矚目

今年暑假，全台一起瘋電競！中華電信獨家冠名贊助的「2017六都電競爭霸戰」，本週邁入桃園系列賽，由國內知名實況主「統神」引領的隊伍「抵制盜版平台」是否能夠代表桃園前進全台總冠軍，備受廣大「統粉」們的關注！為提供現場賽事最順暢熱血的氛圍，中華電信為六都決賽以及總決賽提供HiNet光世代，透過高寬頻網路打造世界級的賽場，讓選手們在關鍵時刻沒有後顧之憂，發揮出百分百的實力。中華電信也提供MOD、Hami Video全程直播，讓無法到場的觀眾可以享受精彩賽事！

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信自許為『數位經濟的發動機，創新產業的領航員』，期望透過網路設備技術的軟硬體優勢，從六都開始將優異的寬頻設備佈建至全台灣，串連電競相關產業鏈資源，帶動台灣電競產業的成長動能，為此領域的潛力人才們打造國際級的環境。」

中華電信在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市決賽及總決賽場地，佈建HiNet光世代打造世界級電競舞台，讓選手們可以盡情飆網競技，關鍵時刻不掉線，也讓觀眾們可以實地到各都的決賽賽場，熱血體驗今年國內電競最大盛會，現場也設有MOD、Hami Video六都電競專區的體驗展，吸引大批民眾前往體驗、試用。桃園決賽將於本週六(8/26)於桃園市政府青年事務局舉辦，有興趣的粉絲們可以到場享用雞排、珍奶，近距離觀賞選手們的精湛技術，甚至跟「統神」一起大喊「太神啦」！

照片由中華電信提供。