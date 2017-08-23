防芬普尼雞蛋流入市面 昨單日攔下逾8.6萬顆蛋

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農委會昨（22）日公布3蛋場驗出禁用在產食動物的農藥芬普尼後，截至昨日下午2時計回收1368公斤雞蛋，現地封存3804公斤，昨日總計下架及封存5172公斤，約8萬6200顆雞蛋。

農委會昨晚公布，有關檢出芬普尼殘留的3案例場已做後續處置，昨日衛福部食藥署會同彰化縣衛生局前往國賀、連成及文政 3家驗出芬普尼的牧場下游盤商進行稽查，以釐清下游流向；總計出動21人次、稽查7家業者，截至昨日下午2時計回收1368公斤雞蛋。

另外，彰化縣政府農業局也派員到國賀、連成及文政牧場進行雞蛋封存作業，計現地封存3804公斤。

農委會統計，昨日總計下架及封存5172公斤，約8萬6200顆雞蛋。

農委會並公布，昨日也責成轄內有飼養蛋雞場的18 個地方政府，全面抽查1899場，截至昨日傍晚5時止，扣除停休養及飼養蛋中雞的雞場後，應採樣的有效場為1629場，已完成900場採樣；其中除彰化縣占886場數量龐大，仍持續採樣外，其他縣市執行進度均達9成左右。

但是農委會說明，所採樣品全數進行檢測，但因送樣時間較晚，檢驗單位尚未全數收件，已完成檢驗件數僅有彰化縣28場，目前所獲檢驗結果全數合格；各檢驗單位昨日將連夜加班檢驗，期望在2個工作天內完成全部樣品檢驗。

此外，農委會已依「消費者保護法」第36條規定，將3家案例場雞隻進行移動管制，但是雞隻得在場內繼續飼養，讓雞隻體內的芬普尼自然降解，農委會及地方防疫機關將定期到這3場追蹤管制情形，並持續抽樣檢測雞蛋的芬普尼含量。

農委會補充，今（23）日也將對此案召開專家會議，討論處理細節。