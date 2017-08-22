享受食物的真甘純 到義美尋找Superfoods

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) Superfoods風暴正式開打！義美本(8)月初推出新產品「真甘純」玉米粒與豌豆零嘴，要用「食物原味」收服消費者的胃。義美以食品衛生安全建立好口碑，將冷凍真空乾燥技術運用在蔬菜上，製作出非油炸、零添加、非基改的健康零嘴，要讓「產．官．學．宅．鄉．婉」隨時補充植物纖維。

許多上班族為省時間、省荷包，三餐常在便利商店、自助餐店或是速食餐廳解決，肚子餵飽了，但反而忘了營養均衡的重要。為了照顧消費者健康，義美推出「真甘純」系列產品，讓長期營養攝取不均及纖維攝取不足的人，可以隨時隨地補充所需的營養成分。

《科學發展》第473期報導，所謂的冷凍真空乾燥法就是把冷凍、真空和乾燥3種技術結合起來，利用凍結和真空的技術移除食物、藥物或農牧產品中的水分，降低產品的溼度，讓食物可以在室溫下長期保存不至於腐壞，並且在需要使用時加水讓它復原。義美導入這項脫水乾燥法的技術在玉米粒與豌豆二樣食材上，並且把食材中的水分抽掉95%，保留食物的營養成分，讓產品重量減輕容易攜帶。

年約40歲的蔡小姐表示，個人不喜歡豌豆的味道，所以只會選購玉米粒來加在麥片裡當早餐食用。25歲的李小姐則說，有別於其他市面上的乾燥蔬菜，這二款都可以吃到玉米粒和豌豆的原味。義美表示，產品上市時間雖短，但好口碑已迅速累積各年齡層的消費者選購。

義美「真甘純」系列產品，以最簡單愈安心的製作方式，讓消費者看到食物的原形，吃的到食物的原味，讓每位忙碌的上班族、登山族、露營族、不愛吃藥丸健康食品的族群，隨時隨地享受食物的天然原味。

喜歡嘗鮮的年輕族群正購買新品。(照片由台灣英文新聞提供)