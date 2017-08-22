林奕含案不起訴 婦團盼落實性平教育

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台南地檢署偵辦才女作家林奕含疑遭誘姦案21日宣告偵結，對遭到民眾告發的補教老師陳星處以不起訴，引起外界譁然。婦女新知基金會今也發聲明表示，要避免狼師，學校應落實性平教育。



林奕含在今年4月27日自殺身亡後，雙親透過友人發表聲明，指女兒曾遭一名補教名師性侵，多年走不出陰影，之後引發社會輿論討論。台南地檢署婦幼專組分析當事人聲明資料及蒐集相關媒體報導，並接獲民眾告發後，5月1日分案指派檢察官偵辦，今天宣布偵結。



婦女新知基金會今天發聲明指出，對此判決或許會有人擔心，司法不處罰，狼師難道都能全身而退？

司法處理受限於證據法則，有其極限，與其糾結於給被害人一個法律上的公道，不如落實性平教育，將『房思琪的初戀樂園』作為所有國高中青少年男女必讀的性教育教材」，告訴這些年輕的孩子們性是什麼，並培養及鍛鍊這些青少年們面對狼師等各種人的能力，使他們不致成為下一個房思琪。



婦女新知基金會說，台灣已有性別平等教育法，規定學校必須教性教育、情感教育，但顯然沒有普遍落實，甚至在保守團體的攻擊下退縮變質，正好幫狼師鋪了一條康莊大道，等到發現狼師連在司法體系中都能全身而退，一切早已來不及。



除此之外，婦女新知基金會也認為性教育的對象必須包括所有老師尤其是狼師，不明白尊重孩子主體性，把這些比自己年幼許多的人作為發洩慾望工具或是戰利品的大（男）人，特別需要被重新教育。