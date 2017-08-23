（台灣英文新聞／記者李佳 衣索比亞採訪報導）衣索比亞？ 是什麼樣的城市呢？ 可能台灣人對於衣索比亞的想像或許還是又髒又窮又危險，許多小孩子需要救濟，貧病交迫的城市。 但你知道嗎？雖然衣索比亞貧富差距很大，但不代表這裡的人都是「窮」或「可怕」。

衣索比亞鄉下。（台灣英文新聞記者李佳拍攝）

衣索比亞首都為阿迪斯阿貝巴，為東非的主要城市，咖啡為重要經濟來源，也是當地人最喜愛的飲料之一，價錢也比台灣便宜很多，大概三十比爾就有一杯（約40元台幣）。 當地的信仰以東正教或是穆斯林為主，信仰者只要經過教堂必定會向教堂祈禱表示尊敬，不過教堂前的討乞人也多，尤其是小孩子，看似不貧窮，不過向觀光客討錢好像已是一個習以為常的事宜了。

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴。（台灣英文新聞記者李佳拍攝）

喜來登大飯店。（台灣英文新聞記者李佳拍攝）

除了衣索比亞貧窮的一面，富有的一面也是有的，從穿著就可以隱約的看得出來，當地人都相當注重自己的外表，另外這邊也有許多酒店及各式各樣的餐廳，在管理上面，無論你要進商場或是看電影酒店等，都必須通過檢查通關才可進去，尤其是衣國最高級的飯店的「喜來登飯店」，更是令人打破對衣索比亞「貧窮」的印象。

主要宗教東正教。（台灣英文新聞記者李佳拍攝）

當地人烘培咖啡。（台灣英文新聞記者李佳拍攝）

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未完待續....請期待！