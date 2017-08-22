台北室內合唱團婦女團２再傳捷報!以歌聲打響台灣招牌

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）「台北室內合唱團附屬團隊─台北室內婦女合唱團2」於8/19-8/20參與《第六屆新加坡國際華文合唱節》比賽，榮獲大會金獎總冠軍，一群婦女以精緻純淨的女聲征服新加坡，感動全場的評審與觀眾，連大會主席與合唱協會會長都特別致意及祝賀。繼6月「台北室內婦女合唱團」甫從義大利合唱音樂節帶回國際熱烈迴響，「台北室內婦女合唱團2」是2013年才成軍的團隊，藉由獨特溫潤的歌聲活躍於合唱世界，在台北室內合唱團25週年豐慶之際傳回佳績可說是雙喜臨門。

《新加坡國際華文合唱節》比賽章程中，除了深耕華文合唱作品的新價值，演出強調不能加入動作與領唱 ，比賽評斷以音樂為主要元素，如何以歌聲來傳達演唱曲目的內涵與感動，也可說是這個比賽的特色。婦女合唱團2在初賽與總決賽的演出中富有濃厚的藝術內涵與情感，是台上下公認的細膩深刻，因此實至名歸榮獲總冠軍殊榮。指揮鄭有席也表示，團齡如此年輕的合唱團要拿到總冠軍真的很不容易，過程中不僅要激發了所有團員的潛能，也藉由不斷凝聚大家的信念，提升大家對於合唱的視野，並自我突破，這其中過程的轉換，才是最彌足珍貴的地方。

三軸力度的人聲品牌展現，致力於國內外合唱音樂蛻變發展

今年是台北室內合唱團25週年，團隊肩負社會公益之期許，在合唱音樂的推廣上不遺餘力。2017年時已陸續成立四個附屬合唱團，以「快樂」、「精緻」、「溫暖」歌唱為核心精神，除了正式演出與音樂比賽皆表現亮眼，並在國內推展上百場愛心公益演出，以回饋社會。所有團隊沿襲著多年來精緻合唱音樂的實現，在國內外的藝術領域中皆展露頭角，亞洲作曲家聯盟榮譽主席林樂培曾經形容：「台北室內合唱團和雲門舞集，都是國際上的文化瑰寶。」台北室內合唱團現任藝術總監暨指揮為留奧音樂家陳雲紅女士，在這個人聲品牌的展現上，籌畫出「藝術的精深」、「眼光的高遠」、與「社會的寬廣」三軸力度的願景。

樂評人劉馬利說，台灣合唱水準在這二十五年來持續的進步，陳雲紅與台北室內合唱團家族的努力功不可沒。在國內外的舞台上，台北室內合唱團都將持續以最具說服力的聲音，傳承合唱的美好，匯集一股勢不可擋的強大能量，接軌國際，讓世界看見台灣！