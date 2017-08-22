簡單一招 大幅降低口腔癌患者放射性骨壞死率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）頭頸部癌症是台灣十大常見癌症的第五名，特別是口腔癌，放射線治療是頭頸癌很普及的治療方式，不過腫瘤周圍的正常組織易受到放射線傷害，導致上、下頜骨的缺血性壞死。所幸相關研究發現，如果在做放射治療前，先接受預防性牙科照護，可大幅降低放射性骨壞死的發生率。

根據國民健康局近年統計，每十萬人口中有65人會發生頭頸部癌症而且有逐年上升的趨勢，尤其好發於青壯年男性。目前醫界放射線治療是頭頸癌很普及的治療方式，但根據國外研究報告，接受放射治療後的頭頸癌患者有高達30%的比例發生放射性骨壞死。放射性骨壞死常見的症狀有惡臭、嗅覺及味覺的改變、口齒不清、瘻管、骨折、牙關緊閉、咀嚼和吞嚥困難，甚至造成續發性的感染，後續常引發齲齒、牙周病與口腔黏膜炎等問題，嚴重者會失去咀嚼能力，甚至誘發敗血症導致死亡。

林口長庚醫院一般牙科黃意方醫師帶領的口腔重建團隊，近年來致力於顎骨壞死與癌症治療後口腔重建的相關研究與治療。結果發現，頭頸癌患者如果在做放射治療前，先接受洗牙與塗氟的預防性牙科照護，能降低13%到45%放射性骨壞死的發生率；但是口腔癌患者若於施行放射治療前兩週內接受洗牙或拔牙，其發生放射性骨壞死的機會反而會提高28%。此項前瞻性的發現已刋登於2017年5月國際牙醫學研究頂尖期刊『牙醫學研究』（Journal of Dental Research）。

醫師強烈呼籲頭頸癌患者確診後，宜儘早接受詳細的口腔檢查，及早拔除無法保留的牙齒；於適當期間內進行放射線治療前的口腔防護，例如洗牙與塗氟。同時務必於洗牙及拔牙治療至少兩週後方可進行第一次放射治療。唯有配合適合的口腔預防性治療措施，才能有效降低頭頸部癌症治療後發生併發症的風險，以達到良好的癌症治療效果。