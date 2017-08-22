2017宜蘭情人節 情定南方澳

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）每年農曆的七月初七， 宜蘭縣政府都會舉辦宜蘭情人節，浪漫溫馨的鵲橋活動， 讓天下有情人們均能感受濃濃的愛意與幸福，去年， 宜蘭情人節移師到南方澳舉辦，獲得鄉親熱烈迴響，在13條纜繩、 長達140公尺橋體架構，意味著一生一世的跨港大橋， 搖身一變成為幸福的七夕鵲橋，讓遊客於遠處觀看時， 感受橋體弧型的光景層次，浪漫的視覺氛圍， 故今年宜蘭縣政府再次將「2017宜蘭情人節」 持續在南方澳第三漁港廣場舉辦，並以「情定南方澳、珍愛恆久遠」 為主軸，於8月26至28日晚上7時盛大舉辦， 期許全國民眾再次感受純樸漁村浪漫之美，更希望天下有情人、 親子、好友等，攜手共渡浪漫的七夕情人夜。

為期三天的宜蘭情人節活動， 除了每年重頭戲的浪漫鵲橋及第三漁港廣場主場域外， 並將活動場域擴及延伸至豆腐岬海灘， 希望參與的民眾更能發現截然不同的在地新風貌、 海洋生態與文化價值。主場域第三漁港廣場將劃分為二大區域， 以深受大眾喜愛的活動主舞台將在此為暢遊七夕的民眾大聲開唱， 並邀請深受情人喜愛的偶像小天王～小樂吳思賢、 貢寮海洋音樂祭海洋之星～台灣爽樂團、 入圍今年第28屆金曲獎最佳台語專輯獎～台客電力公司、 獲第27屆金曲獎最佳演唱組合～張三李四、 入圍第二十八屆金曲獎最佳演唱組合～原子邦妮⋯ 等藝人團體輪番開唱，創造耳目一新的浪漫氛圍。而更值得的一提， 為呈現台灣正港最潮的情人夜，也熱情邀約莊振凱、楊靜、 吳俊宏等台語藝人大聲唱出咱在地的心聲。且在廣場的一處， 也將呈現複合式歡樂暢遊的七夕情人市集， 提供民眾吃喝玩樂及小型摩天輪、旋轉木馬、機械人、 魔輪等親子遊樂設施，同時，去年深受好評的「愛之船」體驗搭乘， 在今年情人節也不缺席，讓您體驗搭乘過程中， 悠遊南方澳漁港海域， 沿途欣賞五光十色的霓虹倒映於海面上燈影迷濛、 光影晃動的浪漫情境。

隨著美麗浪漫的七夕鵲橋步入橋的另一端， 您會發現蘇澳的秘密花園「豆腐岬海灘」，沿岸以輕新風格呈現的「 文創市集」，徹底讓你享受創意想像浪漫七夕的無限可能。 而在豆腐岬海灘上，也為大家規劃露天星空電影院， 在夢幻的節慶及浪漫的氛圍下，坐躺在星夜海灘上， 欣賞膾炙人口的愛情故事電影，微風輕拂下， 自由自在的感覺與在電影院截然不同， 重溫昔日露天看電影之歡樂時光。此外，今年配合蘇澳鎮商家， 如祝大漁物產文創館、秀池飛虎魚丸、蘇澳地區農會、白米木屐館、 宜蘭餅發明館、蜡藝彩繪館等推出情人節優惠護照， 民眾出示護照即享有優惠。

8月26日至28日三天活動期間， 跨港大橋每日下午5時至翌日凌晨1時封閉到道路，請用路人改道。 同時，為鼓勵民眾響應節能減碳，避免交通壅塞， 於活動期間8月26日至28日每天下午6點起至半夜12點， 提供蘇澳火車站與蘇澳新站往返活動會場免費接駁服務， 敬請民眾善加利用。

活動詳情請至http://www. 2017yilanlove.com 官網查詢。