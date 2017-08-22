義美高志明與劉學銚教授談滿族文化保存法 【含影片】

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 台灣前蒙藏委員兼主任秘書劉學銚先生說，研究清朝的歷史離不開滿文，因此滿文有它的學術跟現實的價值，認為應該保留。

本(8)月16日，國寶級滿文教授廣定遠老師與劉學銚老師一同至義美公司拜訪高志明總經理。談起滿文文化、語言、歷史等事時，二位學者都有些感慨，表示現在學習滿文的人早已不多了；而對於滿族的所有歷史、文化發展等相關文獻，早已成為國立故宮博物院的「老檔」了。如今在民間，僅存83歲的廣定遠老師仍可以傳授滿語文的聽說讀寫及滿族的歷史文化。

身為渤海女貞後裔的高總說，人類經過數千年的演繹，純種的人幾乎沒有了。根據高家的祖譜記載，上頭有一「狄」字在族譜上，而這個民族曾是塞外民族，因此大部分姓高的族譜都會寫渤海一詞。此外，過去因為遷徒，有一批人去了朝鮮，所以唸起「高」字時，韓語和閩南語的音都是相同的；另一批人則選擇往南走，來到台灣成為原住民。也因為這樣的歷史淵緣，自己才會對少數民族感興趣。

今年80歲的劉學銚教授自蒙藏委員兼主任秘書一職退休後，就在台灣與中國大陸各大學授課、演講。加上長年關注邊疆少數民族的發展與現況，劉教授都把相關資料集結成冊出版。

劉教授鼓勵義美，除了在學術研究上，食品檢驗有良好的發展外，也應加深民族研究，讓滿族的歷史文化傳承下去。因為就如同高總說的：「會看滿文的人不少，但會說的人剩廣老師一人了。」

劉教授與高總會後接受Taiwan News專訪，進一步分享其看法：