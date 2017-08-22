故宮與日本大阪市立東洋陶磁美術館正式簽約 再添姐妹館

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）國立故宮博物院林正儀院長與日本大阪市立東洋陶磁美術館出川哲朗館長21日共同出席簽訂合作備忘錄，兩方在相互信任及合作的基礎上正式簽約締結姐妹館。未來除了強化展覽、研究、教育推廣等各方面的合作外，也期待能更深化彼此友好合作關係，共創長期、豐碩的文化藝術研究及策展成果，大阪市立東洋陶磁美術館成為故宮正式對外第二個締結的姐妹館。此次締約是林正儀院長上任宣布新故宮計畫，繼之前與美國舊金山亞洲藝術博物館締結姐妹館後，另外一項重大的國際交流成果。

大阪市立東洋陶磁美術館主要成立於1982年，主要以亞洲地區包含中國、韓國及部份日本國寶級陶瓷收藏為主，數量多達6000件，質精量豐，為日本首屈一指的陶瓷美術館。該館與故宮南北院區的典藏與研究方向一致，雙方締結為姊妹館，可收相輔相成的效應。

故宮與大阪市立東洋陶磁美術館之間的合作始於2006年，大阪市立東洋陶磁美術館特別為故宮「大觀—北宋汝窯瓷器特展」商借6件高麗青瓷，開啟了兩方合作的先端；2015年又特別為故宮南部院區開幕首展「尚青-高麗青瓷」及「揚帆萬里-日本伊萬里」特展大方出借重要珍藏共336組件瓷器，也成為故宮南院開幕十大首展中最具份量的國際借展；故宮也禮尚往來，於去(2016)年12月將院內精品－包含北宋汝窯青瓷無紋水仙盆在內等5件青瓷水仙盆首度海外借至日本大阪市立東洋陶磁美術館展出，獲得日本當地民眾很好的評價。上個月「揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展」雖發生一件列為一般文物的「青花柳葉鳥紋盤」損傷事件，然在該館研究部主任暨此展策展人小林仁主任學藝員來台檢視後，確認係該瓷盤盤體本身結構鬆散，非關故宮人為疏失，出川館長並對故宮依照國際慣例、作業流程及雙方合約規定處理表示肯定，亦表明相信故宮文物修護的專業能力，未來瓷盤將留在故宮修復後繼續展出，強調此事件不影響雙方友誼。

故宮林正儀院長當時除了表達感謝大阪市立東洋陶磁美術館的專業判斷及對故宮長期的支持及信賴外，也期待未來能在東洋陶瓷的研究、展覽等能有更深入的合作，故提出締結姐妹館的邀請，並獲得出川館長欣然予諾。今雙方在相互信任及合作的基礎上締結姐妹館，林正儀院長表示，締結姊妹館為深化國際交流合作的第一步，期待未來藉由彼此更多的展覽文物交流、研究資源共享，共同開創博物館界的新局面。故宮後續仍將持續努力，與更多友館建立合作關係，增加讓故宮世界接軌的機會。