芬蘭首起街頭恐攻 兇嫌為18歲摩洛哥難民

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）18日下午，一名18歲的摩洛哥青年在芬蘭西南部的城市圖爾庫(Turku)揮舞手上的刀子，刺死兩名婦女，刺傷其他18人，趕到現場的警察開槍制伏了他，這是芬蘭第一次碰到極端宗教主義式的攻擊。

根據《美聯社》得到的法庭文件，兇手的名字是Abderrahman Mechkah，在被警察開槍擊中小腿後遭到逮捕，他面臨2起恐怖攻擊意圖的謀殺和8起恐怖攻擊意圖的謀殺未遂指控，當地媒體《芬蘭廣播公司》(YLE)則報導，芬蘭當局在近期拒絕了Mechkah的難民庇護申請，這可能是他的動機。

事實上，在今(2017)年稍早的時候，芬蘭警方就收到線報，指稱Mechkah可能受到極端主義的影響，不過當警方向情治單位回報時，對方卻沒有調查到任何實質證據，這件事因而不了了之。

對此，芬蘭安全情報局(Finnish Security Intelligence Services)通訊部門部長Jyri Rantala告訴《芬蘭廣播公司》，情報局過去兩年收到超過1000則類似的線報，雖然盡了最大的努力想要追蹤每一則線報，但是事實上，調查、搜集情資極為花費時間，因此必須排出優先順序，有些內容因此被遺漏。

案發後，當局已經逮捕了4名摩洛哥人，他們都因為謀殺、謀殺未遂的相關罪嫌遭到拘留，不過4人都否認涉案。

在庫爾圖紅十字會分會工作的Heimu Nurmi告訴《路透社》(Reuters)，包括兇嫌Mechkah在內，4人中有3人居住在芬蘭，且都在申請難民庇護，只是摩洛哥籍的身份讓他們的申請很難通過，根據統計，2016年到芬蘭申請難民庇護的摩洛哥人中，155人只有20人成功，機率極低。

現階段，沒有任何武裝團體出面承認攻擊是由他們策劃或是執行，不過芬蘭警方正在進行調查，以確認這次的攻擊事件，與時間相近的巴塞隆納恐攻是否有關。