毒蛋風波延燒台灣 彰化3蛋雞場驗出農藥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）繼歐洲、南韓等地雞蛋陸續驗出殺蟲劑芬普尼（fipronil）殘留事件，為保障消費者健康，相關單位日前針對國內抽驗市面上蛋品，其中檢出3件芬普尼殘留，均來自彰化縣，彰化縣政府已派員進行該3場移動管制，蛋銷毀，且追查可能造成污染之藥劑來源。

農委會防檢局日前針對養雞場進行抽驗，8月20日檢驗報告出爐，在45件樣品中，發現有3件驗出殺蟲劑芬普尼（標準為5ppb），分別為：自彰化縣文政牧場5ppb、國賀牧場22ppb、連成牧場153ppb。昨(21)日衛福部、環保署及農委會畜牧處、防檢局、藥毒所及中央畜產會等也跨部會啟動全國雞蛋全面採樣檢驗，對於已上市蛋品由食藥署要求立即下架，以確保民眾食品安全。

跨部會處理小組表示，芬普尼可用來殺滅農作物上之害蟲以及環境中或犬貓身上之扁虱、跳蚤和蜱蟲，嚴禁在作為人類食用的飼養禽畜中使用，昨(21)日的跨部會會議決議採取三項措施：

一、彰化縣3家已檢出芬普尼殘留之蛋雞場除進行移動管制外，場內之雞蛋應全數銷毀，已上市之雞蛋由食藥署進行下架回收及銷毀。

二、盤點目前之檢驗量能及件數，針對全國約2,000蛋雞場，全面啟動採樣檢驗，於24小時完成採樣，並預定於3日內完成檢驗，檢出不合格之蛋禽場，比照已驗出陽性之3家禽場，雞蛋全數銷毀，已上市者立即下架回收銷毀。

三、建立「國產雞蛋驗出芬普尼事件處理」網路專區，每日公布更新檢驗合格蛋場資訊，以供蛋商及消費者查詢。