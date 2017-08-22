各國有什麼鬼節習俗？ 越南拜檳榔、日本跳盆舞

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）農曆7月鬼門開，相信大家從小就常被長輩叮嚀「不可以這樣」、「要注意那樣」等，在這個月分要注意許許多多的禁忌及習俗，因為鬼門大開孤魂野鬼們將會來到人間，新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰提醒，鬼月中有不少禁忌，要平安度過，結婚、入厝、買車、游泳等都不宜，穿著應以鮮豔色系為主，另外，下午後不要曬衣服，避免好兄弟附著。

新北市各廟宇正積極準備普度活動，除了台灣中元節、盂蘭盆節，世界各國也有鬼節習俗，有些甚至成為熱鬧的夏日祭典，新北市民政局特別邀請中和福和宮董事長游炎川及超級愛台灣的藝人夢多，與泰、越等新住民分享各國有趣的鬼節文化。

游炎川董事長說，農曆7月15日中元節在佛教稱為盂蘭盆會，是以佛法供養三寶的功德，迴向現生父母身體健康，道教的中元普度則是為亡魂赦罪，除了法會外，為了「管理」孤魂野鬼，會紙紮大士爺、山神、土地神及眾護法神，兩側紙厝「同歸所」供奉一般孤魂野鬼，「翰林所」專供讀書人和有功名的鬼魂棲息。

而中元普度供品除了一般食品外，還有平常少見的「摩訶」、「必桃」，摩訶的外型有點像荷花，意思是普度眾生接引好兄弟之意，而「必桃」則是有替好兄弟「做壽」的用意，因必桃蒸熟後會裂開，取閩南語的諧音就稱為「必桃」。

新北市有許多特色普度活動，像是中和廣濟宮、福和宮有長達1個月的祭祀及普度法會，還有場面壯觀的放水燈儀式，水燈更以魚飼料製成，分解後可直接給魚群享用；另外金山慈護宮唯一在海上放水燈、新莊地藏庵破地獄門、蘆洲湧蓮寺水燈排遊街等，也都極具常民文化色彩，民眾可就近體驗。

日本盂蘭盆節夏日最盛大祭典 企業放暑假

來台已15年的日籍藝人夢多-大谷主水，分享到，日本盂蘭盆節多在新曆8/13～8/16間，是夏日最盛大祭典，比較像台灣的清明節，也是家人團聚的日子，許多公司在這段期間都會放暑假，假期長達7天到半個月，讓員工回家鄉掃墓懷念祖先。

通常8/13是迎接祖先回來的日子，8/16會送祖先回去，日本人會設置精靈棚歡迎祖先回來，除了祖先喜歡的食物，也會準備精靈馬，就是用小黃瓜和茄子做的馬和牛佈置在佛堂前，讓祖先騎馬趕快回來，回去的時候騎牛慢慢回去，就可以在人間多留一會兒，現在還有人把精靈馬做成跑車形狀，非常有時代感。

夢多說，日本盂蘭盆的習俗也是不可以去海邊，晚上各地都有盂蘭盆大會，男男女女穿著浴衣或法被跳起盆踊舞，很多遊客也會加入舞蹈隊伍，感受熱鬧的夏日祭典。

越南拜拜必拜檳榔 泰國鬼面節宛如嘉年華

來自越南的黃于槿分享說，台灣鬼月是農曆7月整月，越南盂蘭盆節也稱孝順月則是在農曆7/1～7/15，除了祭拜祖先也會拜好兄弟，供品跟台灣相似，但因越南人喜歡吃甜食，多會準備糯米飯、甜湯圓等食品，還會準備白稀飯，給來不及長大的嬰幼兒好兄弟享用。

最特別的是，供品一定會有檳榔，因為在越南，檳榔代表親切感與愛情，吃檳榔不但是越南傳統風俗，也是拜拜和婚喪喜慶都不可少的吉祥物品。至於中元禁忌，則是不要穿白色衣服，以免被鬼魂跟著。

來自泰國的李拉雀薇說，泰國都會區的中元節習俗跟台灣比較相近，但在東北部的黎府地區每年6月中旬鬼臉節「皮打坤」(Phi Ta Khon)，無論是大人或小孩都戴上用椰葉和竹篾製作而成的鬼臉面具，並穿著七彩布條做成的鮮艷鬼袍，沿街狂歌熱舞，熱鬧的場面宛如大型嘉年華會，完全沒有恐怖感。

還有西洋萬聖節與墨西哥「亡靈節」等各國鬼文化精彩內容，都將收錄在8月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書。（網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw）。