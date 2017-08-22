世大運周一賽事回顧 中華隊進帳4金6銀

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）2017台北世大運賽程持續進行，中華隊昨（21）日單日大爆發，分別在滑輪溜冰、跆拳道品勢與女子舉重一口氣摘下4金，在獎牌榜上也衝上第3位，僅次於南韓與北韓。

中華隊昨日一早就傳來喜訊，陳彥成在滑輪溜冰男子1萬公尺記點淘汰賽中，與柯福軒包辦金、銀牌，為中華代表團的金牌數開張。



緊接著在下午的女子1萬公尺記點淘汰賽中，楊合貞與李孟竹再重演男子金包銀的戲碼，分別拿下金、銀牌；再加上稍晚的男、女300公尺計時賽靠著高茂傑與陳映竹各拿一銀，中華隊昨日在滑輪項目就有2金、4銀的進帳，成果斐然。

隨後在跆拳道品勢團體賽部份，中華隊先後在男、女團體都獲得銀牌，壓軸的混雙靠著李晟綱、蘇佳恩的良好默契，以7.853分擊退強敵南韓，為中華隊添得昨日的第3金。

最後壓軸的舉重女子58公斤級，奪金希望郭婞淳不負眾望，以抓舉107公斤、挺舉142公斤的總和249公斤，輕鬆擊敗里約奧運金牌的泰國選手蘇甘雅（Sukanya Srisurat），不僅報了里約奧運落敗的一箭之仇，其中挺舉更是刷新世界紀錄，為中華隊光榮的一日畫下最完美的句點。

中華隊昨日單日進帳4金、6銀，總獎牌數為4金、7銀、2銅，在獎牌榜上也一口氣衝上第3位，僅次於10金的南韓與5金的北韓，距離體育署的11金目標愈來愈近。