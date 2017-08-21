林全：前瞻特別預算 建立國家財政典範

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院長林全日前表示，外界誤解前瞻基礎建設特別預算會債留子孫，但其實前瞻特別預算仍受公債法限制，這是為國家財政建立好的典範，雖然被誤解，但「這個代價值得付」。

林全16日接受中央社專訪時表示，推出前瞻計畫時，沒料到社會上會有這麼大的反對聲浪，他認為這是因為民眾有過去的成見，認為特別預算不受公共債務法限制，是額外舉債、債留子孫；但這其實是誤解，前瞻特別預算還是受公債法限制，也納入年度預算考慮。

不過林全表示，這次人民用高標準檢視，以後的政府若想用特別預算舉債開後門，難度會提高，「這是為國家財政建立好的典範，即使社會大眾不諒解，但我覺得沒關係，這個代價值得付。」

對於外界質疑為何不用年度預算進行前瞻建設，而要以特別預算處理？林全表示，年度預算通常只增不減，若為了增加一時性的支出而讓預算規模膨脹，將來會降不下來；特別預算則是結束後就沒有了，年度預算依然如常，不會增加。

他說，從預算管理上來看，不定期重大政策用特別預算處理不是壞事，這是預算法精神之一。

林全也提到，過去政府為了景氣不好要花筆錢而編特別預算，但怎麼花都不知道就送到立法院；「我們認為這不對，但從來沒有人在提特別條例階段就一併提出具體計畫；假設用過去的標準不提任何細部計劃，可能沒有人會批評軌道為何花這麼多錢，但現在把具體計畫列出來後，很多人會覺得他的理想沒被實現，而且誤以為這些計畫就是定案。」

林全說，即使政府說明後社會大眾還是有意見，「我們只好接受，因為這也是建立典範，告訴你特別預算不要隨便提，提出來時要有所本。」

林全也指出，編特別預算另一個好處，就是凝聚共識，必須想好幾年之內達到某個目標，政府要把計畫想清楚能不能做，且在時間之內要積極的去做。

林全說，現在的政府是用高標準來自我要求，要做好政府財政管理，可是因為過去政府記錄不良，沒人感受到現今政府的誠意，仍然用過去政府的低標準所衍生的問題來批評。因為沒有前例可循，不容易講清楚，但他相信只要規規矩矩來做，事實會證明，前瞻特別預算跟以前不一樣。